Эксперт предсказала поведение рубля в случае краха доллара

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28.01.2021, 7:30, Новости дня
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Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа. При этом гипотетическом сценарии курсы валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, тоже рухнут, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ Плеханова Диана Степанова.

«Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран – норвежская, датская и шведская кроны, котировки канадского, сингапурского и австралийского доллара», – рассказала эксперт агентству «Прайм».

Если же говорить не о резком крахе доллара, а предположить возможность плавного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то угроза для рубля сохраняется. В этом случае инвесторы и спекулянты будут искать «тихие гавани» в виде рынков капитала наиболее развитых стран мира.

По словам Степановой, с конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности, особенно проявляющейся на фоне санкционных, геополитических и коронакризисных ограничений.

Ранее в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.



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