 

Поклонники Жанны Фриске добавляют в суп снег с ее могилы для приворотов

28.01.2021, 7:20, Разное
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Сотрудники кладбища, где похоронена российская певица Жанна Фриске, рассказали, что за снегом с ее могилы часто приходят поклонники творчества исполнительницы. Они соскребают его, а потом разбрасывают лепестки цветов, но никто людей не прогоняет.
Впервые такой случай работники Николо-Архангельского кладбища наблюдали в 2015 году. С тех пор поклонники и поклонницы приезжают на могилу Жанны Фриске каждый год, когда выпадает первый снег. В основном это молодые люди. Они стараются незаметно рассыпать лепестки цветов, но дежурящие здесь сотрудники все всегда видят.

Поскольку плохого в этом ничего нет, никто приходящих людей не прогоняет. Однажды поклонница Жанны Фриске приехала сюда из Тулы. Не зная, где находится ее могила, она решила поинтересоваться о месторасположении у работников. При себе у нее имелся рецепт, в котором указывался способ приворота. Для этого необходимо растаявший снег добавить в суп своему избраннику. Однако в тот день девушку отправили обратно домой.

Фанаты часто используют могилы знаменитостей для проведения необычных ритуалов. Так, на могилу Юлии Началовой приносят воду и крем, чтобы «зарядить». Поклонники уверены, что они приобретают свойство разглаживания морщин или подтягивания груди.

Источник: www.eg.ru



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