Лариса Гузеева решила поголодать ради похудения

28.01.2021, 7:20, Разное

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Российская телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приступила к голодовке. На своей странице в Instagram она пояснила поклонникам, что собирается сбросить лишний вес, поэтому попросила своих фанатов дождаться результатов.

По словам Ларисы Гузеевой, в ее возрасте уже невозможно вернуть молодость, но с «нажратыми килограммами» дело обстоит иначе. Актриса путем голодания намеревается вернуть ту форму, обладательницей которой она была в прошлом, поэтому сообщение телеведущая сопроводила архивным фотоснимком.

Поклонники поддержали Ларису Гузееву. Некоторые даже решили присоединиться к ее диете. Телеведущую, несмотря на возраст, назвали обаятельной и привлекательной. Фанаты согласились со словами актрисы о том, что молодость не вернуть, но есть такие люди, которые и в преклонном возрасте выглядят «вкусно и качественно».

Стоит отметить, что ранее Лариса Гузеева критиковала девушек, рисующих себе брови или проводящих манипуляции с внешностью. Она предупреждала их, что это приведет к рождению «страшных детей».

Источник: vm.ru