В РФ проведут восьмимесячный эксперимент по имитации полета на Луну

28.01.2021, 6:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экспериментальный проект SIRIUS-21, рассчитанный на 8 месяцев, стартует в июне текущего года, сообщают представители «Роскосмоса». Его главная задача – имитировать полет на Луну.

Основная цель эксперимента состоит в том, чтобы определить те проблемы, которые могут возникнуть в отношениях между людьми, долгое время заключенных в тесном пространстве.

Шестеро условных космонавтов, среди которых трое мужчин и трое женщин, проведут в изоляции весь восьмимесячный срок. В эксперименте будут участвовать добровольцы, уточнили в «Роскосмосе». Ощущение, что они находятся в дальнем космическом полете, для них создадут при помощи средств виртуальной реальности. В это время они должны будут выполнять те же функции, что и реальные космонавты.