Suzuki выпустит пятидверную версию внедорожника Suzuki Jimny

28.01.2021, 6:38, Новости дня

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Обновленный внедорожник Suzuki Jimny в скором времени появится в пятидверной модификации кузова на индийском рынке.

Предполагается, то в ближайшее время разработчики приступят к серийному выпуску автомобилей. Вместе с тем базовое исполнение предполагает исключительно трехдверную компоновку салона. Из технических параметров следует выделить 1,5-литровый бензиновый мотор на 102 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил автоматическую коробку передач или «механику» в разных комплектациях.

На данный момент остальные технические параметры остаются неизвестными. Следует отметить, что новый Suzuki Jimny в актуальном исполнении появился в продаже в 2018 году. В РФ внедорожник продается с системой полного привода по цене от 1,7 миллиона рублей. Остальные данные о новинке пока отсутствуют.