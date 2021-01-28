 

Австралия собралась ограничить доминирование Google на рынке рекламы

28.01.2021, 6:36, Новости дня
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Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) призвала власти страны принять меры для решения проблем в связи с доминированием американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы.

«Google сегодня является крупнейшим поставщиком всех ключевых рекламных услуг и единственным поставщиком рекламных технологий. По оценкам ACCC, доля Google [на рынке цифровой рекламы] в Австралии колеблется от 50% до 100% в зависимости от вида услуг. Проблема отсутствия конкуренции на рынке цифровой рекламы требует решения», – приводит ТАСС текст предварительного отчета регулятора, подготовленного по поручению правительства Австралии.

«В этой отрасли [производства и размещения цифровой рекламы] действительно отсутствуют конкуренция, выбор и прозрачность. Значительное присутствие на рынке рекламных технологий и конкурентные преимущества платформы в сфере цифровых услуг дает Google возможность и стимул развивать свой бизнес и влиять на конкурентную среду», – подчеркнул председатель ACCC Род Симс.

В комиссии отметили, что уже сейчас Google часто действует как монополист. «Рекламные возможности сервиса YouTube («Ютьюб») продаются исключительно через платформы Google, и рекламодатели <…> вынуждены использовать рекламные технологии Google для покупки этих услуг», – сказано в отчете.

ACCC предложила ряд возможных вариантов решения проблем в индустрии рекламных технологий. Рекомендации, которые, как ожидается, лягут в основу правительственных мер по регулированию рынка цифровой рекламы. Они, в частности, включают требование о проведении независимых проверок транзакций и пользователей платформ, назначение отраслевого омбудсмена для разрешения жалоб и споров.

В прошлую пятницу американская корпорация Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае принятия закона, обязывающего обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В сентябре минувшего года Facebook пригрозила блокировкой новостей для пользователей в Австралии. В апреле 2020 года Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обязала Facebook, Google и другие компании платить информационным агентствам за использование контента.



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