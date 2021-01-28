Памятник Александру Невскому открыли на авиабазе Хмеймим в Сирии

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28.01.2021, 6:36, Новости дня
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Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии, сообщил замкомандующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

«Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику, святому благоверному великому князю Александру Невскому. Примечательно и, видимо, неспроста этот день совпал с памятной датой в РФ – Днем снятия блокады Ленинграда. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как прозорливый и мудрый политик. Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды, князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на провокации папского престола», – приводит слова Курочкина ТАСС.

Он также подчеркнул, что Александр Невский не должен оставаться в сознании современных военных лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ как одного из основателей и защитников русской государственности, проявившего себя как на полях сражений, так и в дипломатии, актуален и спустя восемь веков.

Памятник работы скульптора Михаила Сердюкова был изготовлен в РФ и привезен на Хмеймим, где установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии. На площади перед храмом, получившей имя прославленного советского военачальника, маршала Константина Рокоссовского, он соседствует с памятником маршалу, который также создал Сердюков.

По словам настоятеля храма Пророка Илии, помощника командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерея Михаила (Киселева), символично и то, что памятник Александру Невскому открывается в год, объявленный Русской православной церковью годом почитания этого святого. «Заслуга (Александра Невского) перед государством, во-первых, очень большая. Во-вторых, он противостоял насилию католической церкви, принятию католической веры. Он принял схиму, вел духовную жизнь. В том числе поэтому почитается как святой», – подчеркнул отец Михаил.



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