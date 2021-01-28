Обыскать — так с музыкой!

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28.01.2021, 6:34, Разное
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Видео дня: лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева играет на пианино в присутствии следственной группы.

27 января в квартирах сторонников Алексея Навального и их родственников прошли массовые обыски. Некоторые из них были обоснованы силовиками как необходимые следственные действия в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, однако значительная часть активистов, к которым пришли с обысками, не являются фигурантами этого дела. Одной из тех, к кому приехала группа, была глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Визитеров она встретила максимально творчески. Подробнее — в видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиловики пришли к сторонникам Навального. Обыски проходят по делу о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. Главное

Источник: Новая газета



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