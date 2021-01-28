Мнение: О сроке, по жизни отпущенном Путину

28.01.2021, 6:22, Разное

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Всё чаще в комментариях виден страстный крик «Доколе?». Мол, сколько ещё этот ветеран, пришедший к власти в прошлом веке, будет занимать кресло!

Гадать, конечно, сколь угодно можно – впустую, как профессор Соловей. Но есть и объективный предел, который не обнулить. И он посчитан более-менее точно.

Хотите знать?

А ларчик просто открывался ©

Основа долгого царствования нынешнего хозяина Кремля – нефтяная рента. Как бы ни скудел приток нефтедолларов в иные месяцы и годы, он неизменно выше всех оттоков капитала. Что позволяет покупать за рубежом всё необходимое, включая и еду. А доходы казны от продажи чёрного золота дают возможность и кнута, и пряника для населения.

Пока дают – Режим™ будет вечен, как и его фронтмен. А нефти на их век хватит.

Такая парадигма господствовала до сих пор. И даже происходящий в развитых странах энергопереход не мог её сильно поколебать. Если перестанет требоваться нефть, значит, возрастёт нужда в нефтехимии. Современные пластмассы, композитные материалы, смазочные масла, искусственный каучук для покрышек – номенклатура товаров, где востребована жижа, обширна. И спрос на неё увеличивается год от года.

Но подвох – с другой стороны. Проблема в самой российской нефти.

«Согласно данным инвентаризации экономики разработки месторождений, проведенной по поручению правительства России, из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельным в текущих макроэкономических условиях. Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее».

Короче, нефти мало на самом деле. О чём честно предупредил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в статье для журнала «Энергетическая политика». Причём текущие условия – это условная «нефтяная бочка» ценой по 50-60 долларов на рынке. При 30-40 долл. за баррель – #прогноз уже на середину текущего десятилетия – рентабельными оказываются не более четверти отечественных нефтяных ресурсов.

Меж тем картина в перспективе выглядит мрачновато. Качество воспроизводства ресурсной базы в РФ также ухудшается. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-2019 годах составил 9-14 млн тонн. Фиксируемый нефтекомпаниями бумажный прирост запасов в последние годы обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой, порой весьма произвольной. В основном, в традиционных регионах он происходил за счёт поиска пропущенных залежей или бурения на более глубокие горизонты. При этом технологическая сложность геологоразведки значительно повышается, а рентабельность последующей добычи – снижается.

Если брать максимум возможного, то рентабельной нефти России хватит ещё на 18-20 лет при текущих темпах добычи и экспорта. Если настраиваться на удешевление чёрного золота в среднесрочной перспективе, остаётся лет 15-16 на добычу и продажу.

Вот это и можно считать конечной точкой.

А вы думали, почему Владимир Путин выторговал себе президентские полномочия только до 2036 года, хотя мог бы и пожизненным президентом стать? Но зачем ему править Россией после того, как #нефть кончится, а экономическая модель «сырьевой державы» окончательно посыплется?

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