Почему Байден согласился продлить ракетный договор на российских условиях

28.01.2021, 6:12, Разное

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Пять лет – максимальный срок продления договора. На этом условии настаивала Россия. Но это не устраивало администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. Вопрос решился в телефонном разговоре Владимира Путина с новым американским лидером Джо Байденом.

Согласие Вашингтона на предложение Москвы прокомментировал член президиума общероссийской организации “Офицеры России”, полковник запаса Андрей Головатюк. Он полагает, что администрация Джо Байдена просто не успела сформировать свои условия и использовать их для торга с Москвой.

“У них не было других вариантов, кроме как согласиться на продление договора на тех условиях, которые предложила им Россия, – сказал эксперт в комментарии для “Дни.ру”. – Я боюсь, что они в последний момент все-таки откажутся, у них в запасе есть еще неделя, и попытаются какие-то свои условия диктовать. Но будем надеяться, что этого не случится, договор подпишут обе стороны, и он будет действовать до 2026 года”.

Принятие США российских условий выгодно обеим странам и всему миру, подчеркнул Головатюк. “Идет ограничение ядерных запасов с одной и с другой стороны. Они будут действовать в рамках этого договора и не станут увеличивать количество ядерных боеголовок и боеприпасов, которые в целом могут угрожать всему миру и стабильности в нем”, – пояснил эксперт.

Россия и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение ядерных арсеналов обеих сторон до 700 межконтинентальных баллистических ракет и 1 550 боеголовок.