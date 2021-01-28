В США создадут спутники для обнаружения гиперзвукового оружия

28.01.2021, 5:44, Новости дня

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Как стало известно, Соединенные Штаты планируют после 2023 года вывести на орбиту несколько десятков военных спутников, главной задачей которых будет слежение за возможными запусками гиперзвуковых ракет.

Сейчас разработка новых технологий в самом разгаре, сообщает источник. За право получить крупный правительственный заказ соревнуются сразу две высокотехнологические компании. Обе они до 2023 года должны создать испытать и вывести в космос образцы спутников слежения.

Необходимость разработки такой техники в США появилась после того, как стало известно, что в РФ и Китае создают гиперзвуковые ракеты. Эксперты оценивают сложившуюся ситуацию как очередной виток в гонке вооружений.