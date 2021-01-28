 

Boeing проведет повторный запуск корабля на МКС

28.01.2021, 5:44, Новости дня
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Космический проект, в котором участвует американская компания Boeing, должен предоставить замеру российским «Союзам». Однако до сих пор производителя самолетов подводила техника.

Напомним, что в 2019 году Boeing уже проводил запуск космической ракеты, который закончился неудачно. Корабль так и не смог попасть на орбиту, поскольку сразу же после старта в системе управления появились серьезные сбои.

Далее по плану должен был состояться повторный запуск, который планировали произвести осенью прошлого года. Однако его отложили, мотивируя задержку пандемией коронавируса. Теперь старт намечен на март текущего года. В случае успеха, Соединенные Штаты, как считают эксперты, откажутся от российских «Союзов» для полетов на МКС.



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