В день окончания блокады Ленинграда стартовал проект «Слово Победителя. Блокада»

28.01.2021, 5:42, Новости дня

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Международный проект «Слово Победителя. Блокада» стартовал в день окончания блокады Ленинграда, 27 января, он направлен на сохранение исторической памяти и повышение уровня знаний жителей РФ и других стран о подвиге жителей и освободителей Ленинграда.

Его организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и «Фонд поддержки национальных проектов» при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«К Волонтерам Победы очень часто обращаются за помощью в восстановлении истории своей семьи. В процессе оказания помощи мы выделили две важные проблемы: с одной стороны, люди теряются в огромном количестве архивов, которые есть в нашей стране, а с другой – в этих архивах содержатся в основном только сухие факты. Наша задача сегодня – создать источник, где будут собраны различные материалы о ветеранах: фотографии, видеовоспоминания, письма, личные трогательные истории, которые нельзя найти в архивных документах. Мы рады, что на инициативу Волонтеров Победы объединить усилия в год 80-летия начала блокады откликнулись такие крупные архивные порталы как «Медаль «За оборону Ленинграда» и «Книга Памяти блокадного Ленинграда». Это поможет нам предоставить людям различные инструменты для поиска информации об их близких, которые были блокадниками, защищали город», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

К 8 сентября 2021 года в рамках проекта Волонтеры Победы создадут самый большой электронный архив семейных документов, связанных с блокадой Ленинграда. Предварительно активисты пройдут специальное обучение, включающее в себя исторический блок, информацию об оказании помощи ветеранам, правилах съемки фото- и видеоматериалов, монтажа. Предполагается, что разработкой архива займутся 10 тыс. добровольцев по всей стране и за ее пределами. Волонтеры посетят ветеранов, чтобы записать видеовоспоминания, оцифровать существующие документы и оказать им необходимую социально-бытовую помощь.

Присоединиться к проекту и рассказать о своем родственнике, пережившем блокаду, также сможет любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт словопобедителя.рф и в специальной форме оставить заявку. Также на портале можно проконсультироваться с волонтером на данную тему и узнать алгоритм поиска информации о своих предках. Все собранные материалы будут размещены в архивах организаторов проекта после модерации. База данных включит в себя более 100 тыс. уникальных документов.

Проект уже нашел поддержку и одобрение среди блокадников. «Здорово, что за это дело взялось волонтерское Движение, потому что к изучению истории нужно привлекать как можно больше молодежи. Волонтеры Победы постоянно оказывают поддержку ветеранам, это правильно. Вы спрашиваете у еще живых участников войны; у тех, кто пережил это время. Наши воспоминания являются самым главным доказательством того, как все было на самом деле. Это важно, это нужно помнить, об этом нужно говорить молодежи», – отметила председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.