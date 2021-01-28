Путин осмотрел экспозицию о подвиге ленинградцев в Музее Победы

28.01.2021, 5:42, Новости дня

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Президент Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозицию выставили на площади свыше трех тысяч квадратных метров, в ней повествуется о жизни советских людей в военное время, сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС.

Посетители интерактивного проекта могут увидеть подлинные артефакты и элементы театра и кино. В проект включены современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации, а также почти 7 тыс. экспонатов и 22 фильма-реконструкции, которые помогают воссоздать военную эпоху.

Создатели экспозиции использовали в том числе голограммы и интерактивные каталоги. Кроме того, в экспозиции участвуют актеры, взаимодействующие с посетителями.

К 77-летию полного снятия блокады Ленинграда на базе этой экспозиции запускается иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Добавляя в экспозицию отдельные элементы, авторы фокусируют внимание на жизни уже не целой страны, а отдельного блокадного города.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что во время посещения музея Путина будут сопровождать помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам, гендиректор ООО «Прорыв» Дмитрий Поштаренко. Как пояснял Песков, они будут давать президенту необходимые пояснения по экспозициям.

В музее Путин ознакомился с еще одним проектом – историческим депозитарием «Лица Победы». Это глобальный мультимедийный проект Года памяти и славы, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. Он призван собрать максимально полную информацию о вкладе в победу над нацизмом каждого из жителей страны (а позже и других стран) – воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла – и сохранить память о них для будущих поколений.

В проекте могут принять участие все желающие. Они могут передать материалы о своих родственниках и земляках на вечное хранение в Музей Победы, их можно передать через сайт проекта, по почте и при личном посещении. Музей собирает глобальный цифровой архив, документальные свидетельства вклада советских людей в победу над нацизмом.

Ранее президент возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также в среду в Иерусалиме у монумента «Свеча памяти» почтили память защитников блокадного Ленинграда и жертв Холокоста. В церемонии участвовали мэр Иерусалима Моше Леон, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдовы.