Мнение: Вот ведь суки!

28.01.2021, 5:34, Разное

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“Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже,” – такую вот “новость” обсасывают все мировые информагентства. Интересно – можно ли расценивать это “предположение” как угрозу? Думаю, что вполне.

Это такое вполне недвусмысленное послание землянам – “Не обольщайтесь, мы вас теперь в покое не оставим”. Откуда такое подозрение? Очень просто – ведь с позиции обычной логики это заявление Гейтса звучит чрезвычайно глупо. Ну в самом деле: если за всю предыдущую историю человечества по-настоящему опасные пандемии разражались буквально раз в одно, а то и в два столетия – какие, собственно, основания полагать, что теперь вдруг эпидемии пойдут косяком, только, типа, успевай уворачиваться? С КАКОЙ БЫ СТАТИ?

То есть или порет какую-то чушь, лишь бы что-то ляпнуть – или он что-то ЗНАЕТ. Например – знает, откуда взялась эта, не такая страшная, на взгляд Гейтса, эпидемия. Если он это знает – тогда, наверно, уже немудрено предположить, что и следующую организовать – пара пустяков. По идее, после таких заяв Гейтса должны были бы взять под белы руки, отвести в допросную комнату и там с пристрастием выяснить, откуда у него такие сведения…

Но этого, конечно, не будет – некому такими делами заниматься, нет на Земле аналога “службы КОМКОН-2”, как у Стругацких. А если даже и есть – кто-нибудь типа самого Гейтса ее и возглавляет. Будет как с сегодня вышедшим расследованием гибели Никиты Исаева и кавказского журналиста: “А отравления, которые мы для вас расследуем, мы сами же и организуем”.

Нашли чертовы рептилоиды слабое место у человечества. Теперь уже из карантина не выпустят.