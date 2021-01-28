Продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в РФ начнутся в апреле

28.01.2021, 4:50, Новости дня

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Компания Mitsubishi объявила о скором выходе в продаже в РФ модернизированного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

Приобрести данный экземпляр станет возможным на отечественном рынке уже в апреле. В частности, покупателям будут доступны три комплектации, которые предусматривают агрегаты на 2 литра с мощностью 150 л.с., а также версии с 1,5-литровым мотором на 150 л.с. В максимальном исполнении автомобиль получил систему полного привода. Отличить кроссовер от предшественника станет возможным по форме головной оптики, бамперами, а также вертикальным фонарям.

На данный момент цена на обновленный кроссовер Eclipse Cross пока удерживается в тайне. Кроме того, актуальное исполнение паркетника оценивается производителем в 2,2 миллиона рублей в базовой версии. Топовая комплектация продается в РФ по цене 2,53 миллиона рублей.