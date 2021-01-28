GWM увеличил продажи автомобилей в РФ на 41%

28.01.2021, 4:50, Новости дня

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Китайская марка Great Wall Motors продала в прошлом году на российском рынке свыше 17,3 тысяч новых автомобилей.

Объявленный результат на 41% превышает те объемы, которые удалось достичь годом ранее. В свою очередь, эксперты констатировали, что полученный результат удалось достичь за счет максимальной локализации производства. Кроме того, компания осуществляет своевременные поставки требуемых запасных частей для беспрерывной работы.

На данный момент в РФ активно функционируют свыше 100 представительств Great Wall Motors. В компании высказали уверенность в том, что последующие работы позволят продолжить положительную динамику для укрепления позиций по количеству сделок на российском рынке.