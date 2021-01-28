В Чехии решили вводить только вторую дозу вакцины из-за нехватки препарата

28.01.2021, 4:48, Новости дня

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Минздрав Чехии рекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы хватило препарата для тех, кому пора делать повторные прививки, сообщила представитель ведомства Барбора Петерова.

«Из-за недостатка вакцин в республике мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинирования, чтобы они временно, возможно, на две недели, прекратили с сегодняшнего дня проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточились на повторных (прививках)», – цитирует РИА «Новости» Петерову.

В связи ситуацией с нехваткой вакцин временно прекращена регистрация желающих сделать прививку в категории людей в возрасте от 80 лет, а также медиков, непосредственно работающих с больными коронавирусом, все они по первоначальному плану должны были пройти вакцинацию до конца января.

Как сообщил первый вице-премьер и глава республиканского кризисного штаба Ян Гамачек, поставки вакцин в настоящее время сокращены на 60-80%.

«Предполагается, что примерно через две недели ситуация с поставками войдет в норму. Помимо вакцин фирм Pfizer/BioNTech в республику также начнут поставляться вакцины фирмы Moderna», – сообщил Гамачек.

Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти страны обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.