 

Вирусолог объяснил влияние мужских половых гормонов на смертность от COVID-19

28.01.2021, 4:48, Новости дня
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Поскольку смертность от коронавируса среди мужчин всех возрастов выше, чем среди женщин, логично предположить, что дело в половых гормонах, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя соответствующие выводы исследователей из Йельского университета.

Ученые из Йельского университета выяснили, что половые гормоны играют основную роль в предрасположенности к осложнениям при коронавирусной инфекции. В связи с этим, согласно исследованию, мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины.

«То, что от коронавирусной инфекции умирают чаще мужчины – это почти сразу стало известно, еще когда вирус был только в Китае, а уже на европейцах все подтвердилось. Соответственно, логично предположить даже без исследований, что дело в половых гормонах, скорее всего», – говорит Чепурнов.

Он подчеркивает, что во всяком случае мужская смертность от коронавируса всевозрастная, поэтому ее вряд ли можно было бы объяснить какими-то обычными факторами или сопутствующими болезнями.

«Правда, не припоминаю, чтобы еще при каких-то инфекционных заболеваниях половые гормоны как-то влияли. Но были другие факторы, как, например, при вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году – тогда погибали чаще мужчины, причем по большей части военнообязанного возраста, что многих навело на мысли о том, что это хитрое биологическое оружие. Причем это было во времена, когда еще не умели проводить соответствующих исследований. Позже, кстати, выяснилось, что заболеваемость связана со временем, когда люди шли домой», – рассказывает вирусолог.

Также он объясняет, что при эпидемиях постоянно бывают какие-то определенные адресаты. Например, вилюйский энцефаломиелит (заболевание центральной нервной системы), по мнению эксперта, выглядит как инфекционное этническое оружие, поскольку им болеют только представители коренных народов – якуты, эвены, эвенки. «Также, если мы говорим о ковиде, то доказано, что негроиды и монголоиды болеют им чаще и интенсивнее», – заключил Чепурнов.

Ранее ученые из Турции сообщили, что разработали назальный спрей, который якобы может уничтожить коронавирус за минуту.



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