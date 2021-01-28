Госдеп обвинил Саудовскую Аравию в гуманитарном кризисе в Йемене

28.01.2021, 4:48, Новости дня

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Действия Саудовской Аравии в отношении Йемена привели к наихудшему гуманитарному кризису современности, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы изучаем ряд шагов, предпринятых предыдущей администрацией США за последнее время. Мы должны быть уверены, на чем основано каждое конкретное решение», – приводит слова госсекретаря Соединенных Штатов ТАСС.

Как подчеркнул Блинкен, это касается и внесения администрацией Дональда Трампа йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций. Вместе с тем, госсекретарь США выступил с утверждением, что хуситы причастны к «агрессии против Саудовской Аравии и нарушениям прав человека».

«Мы видим в то же время проводимую Саудовской Аравией кампанию, что также привело, по многим оценкам, к наихудшему гуманитарному кризису современности в мире. Это о многом говорит», – отметил Блинкен. «Очень важно, чтобы мы делали все возможное для обеспечения гуманитарной помощью нуждающихся людей, – сказал глава Госдепа. – Как я понимаю, хуситы контролируют территорию, на которой проживает около 80% йеменцев. Мы должны быть уверены, что любые решения, в том числе санкции [против хуситов], еще более не усложняют задачу предоставления гуманитарной помощи». По словам госсекретаря, Соединенные Штаты оперативно и внимательно отслеживают ситуацию в Йемене.

Накануне администрация 46-го президента США Джо Байдена на время прекратила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Напомним, 23 января Госдепартамент США решил вернуться к изучению решения администрации Дональда Трампа об объявлении йеменского движения «Ансар Аллах» хуситов террористической организацией. За день до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена Минфин США включил движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций. 14 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что планы Соединенных Штатов объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.