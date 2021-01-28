Мнение: Обзор событий в Йемене в январе 2021-го года

28.01.2021, 4:42, Разное

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Вышел мой большой обзор событий в Йемене с начала января 2021-го года.

Обзор событий в Йемене в январе 2021-го года

Битва за Мариб остается центральным сражением Йеменской войны, несмотря на наличие других многочисленных фронтов. Наступление хуситов в провинциях Аль-Джавф и Мариб, начавшееся в апреле 2020 года, серьезно перекроило зоны контроля в этих областях. Осенью прошлого года хуситы добились серьезных успехов на этом направлении, взяв лагерь Масс и выйдя на ближние подступы к Марибу. После переброски дополнительных сил (как частей хадистов из южных провинций, так и саудовской бригады) к столице провинции командованию хадистов удалось стабилизировать фронт и не допустить его обрушения вокруг города.

На протяжении января боевые действия близ Мариба продолжались. Хуситы акцентированно атаковали с северо-запада и юго-запада от города — они рассчитывали продвинуться вглубь, чтобы выйти к основным дорогам, по которым снабжается местная группировка хадистов и саудитов. По такой же схеме они действовали и при штурме лагеря Масс: вместо лобовой атаки в течение нескольких недель пробивались к ключевой дороге, ведущей к лагерю. После ее блокировки группировка из трех хадистских бригад оказалась под угрозой полного окружения и была вынуждена отступить, сдав ключевые оборонительные позиции к западу от столицы провинции.

Аналогичным образом, но уже на более широком фронте, хуситы пытаются действовать против ключевых коммуникаций противника. Важным отличием боев декабря-января стал резкий рост числа авиаударов ВВС Саудовской Аравии в целях поддержки контратак хадистов. Если в сентябре-октябре лишь около 20-25% всех авиаударов по Йемену за неделю осуществлялись в Марибе, то уже в ноябре-декабре 2020 года их доля увеличилась до 30-40%. Во вторую неделю января примерно половина авиаударов приходилась на провинцию Мариб. Это принесло свои плоды и серьезно снизило темпы продвижения хуситов: по заявлениям саудовской коалиции, за январь они потеряли в регионе до 25-30 единиц техники, десятки тачанок и несколько сотен человек убитыми и ранеными. Впрочем, командование «Ансар Аллах» оспаривает эти данные.

Вместе с тем попытки Саудовской Аравии добиться чего-то большего, чем стабилизация фронта, провалились. В декабре в Марибе было организовано как минимум три серьезных контратаки, в которых одновременно задействовались силы трех-четырех хадистских бригад, поддерживаемых авиацией. Существенных результатов они не дали, а в одном случае и вовсе все закончилось разгромом бригады к юго-западу от Мариба.

В январе было предпринято две такие атаки (одна к северо-западу, другая к юго-западу от столицы провинции). Они также не принесли результата — после первоначального продвижения хуситы вводили в бой подвижные резервы, которые контратаковали и возвращали утерянные позиции. Одна из основных причин неудач хадистов – низкая устойчивость пехоты в обороне. При серьезном нажиме она быстро сдает даже подготовленные позиции, не говоря уже о ситуации встречного сражения. Превосходство в качестве пехоты по-прежнему остается одним из главных козырей хуситов, хотя техническое преимущество саудовской коалиции частично его нивелирует.

Стоит также отметить, что после пропагандистской кампании хуситов, опиравшейся на массовое дезертирство солдат и офицеров хадистов, саудиты потребовали от хадистского командования закрыть долги по зарплате и провести ротацию ненадежных бригад, чтобы избежать солдатских бунтов. «Ансар Аллах» указывает на то, что проблемы хадистов с дезертирством связаны не только с военными поражениями, но и с масштабной коррупцией среди генералитета, а также разочарованием части солдат нормализацией отношений некоторых членов саудовской коалиции с Израилем.

Сокотра

На фоне консультаций о нормализации отношений между странами Персидского залива и Израилем продолжается активная работа по развертыванию военной инфраструктуры Израиля и ОАЭ на Сокотре. С начала января там приземлилось как минимум пять военно-транспортных самолетов из Эмиратов, а также продолжается доставка грузов на остров морем. Зона работ по созданию израильской военной базы в западной части острова охраняется боевиками Южного Переходного Совета (STC) и переметнувшимися частями первой бригады морской пехоты, которая с мая 2020 года перестала подчиняться командованию хадистов и подняла сепаратистские флаги Южного Йемена.

Осуждение этих планов со стороны администрации хадистов, представителей партии «Аль-Ислах» и движения «Ансар Аллах» работе не препятствует. ОАЭ имеют на острове явное численное преимущество и мешают хадистам перебрасывать туда дополнительные ресурсы, чтобы баланс сил на Сокотре перевешивал в пользу STC. Саудовская Аравия также имеет весьма ограниченные возможности по купированию этого курса союзника по коалиции.

Как отмечают саудовские чиновники, Эр-Риядское соглашение не обязывает ОАЭ выводить войска с острова и не запрещает им возводить там военные объекты. При этом проблема создания израильской базы обделена вниманием, так как Эр-Рияд официально отказался идти на диалог с Израилем из-за спорного статуса Иерусалима. Такая позиция в очередной раз показывает, что ради сохранения формальной целостности коалиции Саудовская Аравия вынуждена терпеть курс ОАЭ и идти на определенные уступки в Южном Йемене.

Для успокоения населения ОАЭ наращивают социальные и гуманитарные программы на острове. В период с 1 по 20 января на остров было осуществлено несколько поставок медикаментов, продовольствия и товаров первой необходимости. Также ОАЭ наладили перевозку тяжелобольных людей с Сокотры на свою территорию и в Аден. Все это используется для создания позитивного образа Абу-Даби и продвижения нарративов о привлекательности получения гражданства ОАЭ жителями Сокотры и перспективы дальнейшего вхождения острова в состав Эмиратов.

Важную роль в оценке возможностей аннексии Сокотры играет вопрос возобновления ядерной сделки США и Ирана, что косвенно может повлиять на ситуацию в Йемене. Иран заинтересован в возобновлении ядерной сделки на условиях 2015 года, но США продолжают рассматривать варианты ее расширения за счет включения договоренностей на других ТВД, в том числе и йеменском.

Тегеран выступает против идеи расчленения Йемена и планов США по признанию хуситов террористами. Среди гипотетических договоренностей рассматривается и сценарий с прекращением ударов хуситов по Саудовской Аравии в обмен на вычеркивание их из числа террористических группировок, а также варианты с блокированием планов ОАЭ по аннексии Сокотры и прекращением бомбардировок Саны. Если ядерная сделка будет корректироваться, данные вопросы наверняка всплывут, и будущее острова вполне может определиться именно этими договоренностями. В противном случае эскалация отношений США и Ирана может создать предпосылки для форсирования отторжения острова еще при администрации

Специально для ФАН

Полностью с фотографиями и инфографикой смотри тут https://riafan.ru/1376695-nastuplenie-na-marib-zakhvat-sokotry-raskol-v-adene-glavnye-sobytiya-iemena-v-yanvare

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