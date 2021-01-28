Мнение: Застучали

28.01.2021, 4:40, Разное

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Все обсуждают поступок “американского Павлика Морозова” – сына, который донес на отца, участвовавшего в штурме Капитолия, и теперь у папы есть все шансы уехать в тюрьму на американские конские сроки – лет на 10-15.

“Юноша по имени Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии — Гая Реффита, рассказал ФБР о планах родственника «устроить что-то масштабное» во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа 6 января, пишет New York Times”.

Это интересно, но меня удивила еще одна информация, вроде бы из совсем другой сферы и по другому поводу – про наших хоккеистов в НХЛ, которых “застукали” на “нарушении правил ковида”, и теперь им грозят самые печальные последствия, вплоть до разрыва контрактов. Среди “нарушителей”, кстати, наша суперзвезда Александр Овечкин и еще трое, все – участники сборной России по хоккею.

“НХЛ включила хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19. Причиной строгого решения стал тот факт, что россияне находились в близком контакте друг с другом, не используя при этом медицинских масок”

Проще говоря, на выезде все четверо собрались вечерком в гостиничном номере у Овечкина, где, о ужас! – находились без масок!! В одном номере без масок – это нарушение “ковидных правил”, за это полагается отстранение от игр, штрафы и т.п. В спортивной прессе об этом вовсю пишут по обе стороны океана – но у меня вопрос: а, собственно, как об этом узнали? Сидят четверо в номере – и что?

По-моему, достаточно очевидно, что “русскую четверку” банально “застучали”. Но кто? Кто мог знать? И тут ответ более чем ясен: застучали свои же, так называемые “товарищи по команде”. Причем застучали, понятно, себе же во вред – если под “собой” понимать команду; команда лишилась разом четырех ключевых игроков, включая капитана и главного забивалу, и без сомнений ослабла.

Но, как и в случае с Джексоном Реффитом, как и в случае с другой девицей, “застучавшей” собственных родителей, тоже участвовавших в походе на Капитолий – сами стукачи в данном случае остаются в шоколаде. Реффит и девица собирают пяти-шестизначные суммы на счет от “благодарных американцев”, а “товарищи по команде” облегчают себе конкуренцию, убрав “лишних”.

Говорят, что в профессиональном спорте дела сегодня плохи как никогда, предстоит большая “чистка” – а уж использовать “борьбу с ковидом” как рычаг для избавления от конкурентов в такой ситуации сам бог велел. И ни кровное родство, ни командный дух не могут помешать стукачам в их благородной борьбе за собственные интересы.

UPD. Впрочем, Овечкин-то и его веселые друзья, похоже, еще легко отделались – нынче в США “за нарушение ковидных правил” можно нарваться куда хуже… если застучат, конечно. Арбат пишет: “Демократ Keating пожаловался Пелоси, что один из гвардейцев был в столовой Капитолия без маски, и всю гвардию выгнали из помещения, и разместили на проживание на парковке, на бетонном полу, и с одним туалетом, и с одной электрической розеткой на 5000 человек”. Тут не четверо – тут 5 тысяч пострадали! Я видел эти кадры с бетонной парковкой, на которой прям на полу спят несчастные нацгвардейцы – зрелище было душераздирающее.