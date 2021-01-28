Мнение: Два года

28.01.2021, 4:08, Разное

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Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.

Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» – то есть, 23 год. Для нас не совсем примечательная дата, но для США это вполне понятный намек. Дело в том, что в 22 году пройдут промежуточные выборы в парламент — то есть, 34 сенатора и вся палата представителей будут проходить процедуру переизбрания.

Такой разнобой принято называть архаикой. Российский президент неоднократно несколько насмешливо отзывался о выборной системе США, громоздкой и как бы неудобной. Голосование на пеньках, конечно, куда как современнее. Однако в этой системе заложен глубокий смысл — всегда возникает вероятность того, что президент и обе палаты парламента будут контролироваться одной партией, что создает некоторый риск смещения балансов. Поэтому балансы выстраиваются заново каждые два года. Так было в 2018 году, когда республиканцы контролировали обе палаты плюс Белый дом. Но в ходе выборов потеряли большинство в палате представителей. Сейчас аналогичная ситуация — но теперь в пользу демократической партии. И вот это вызывает некоторое неудобство у определенной части американской элиты. В первую очередь глобалистов.

Кризис никто не отменял. Проект выхода из кризиса в сценарии глобалистов уже реализуется. Победа на выборах 20 года, достигнутая весьма сомнительными результатами в ряде ключевых штатов, закреплена формально, и до 22 года проблем не ожидается. Однако уже в 22 году система, заложенная отцами-основателями, может вернуть балансы на место. В Сенате будут оспариваться 34 места, 12 из которых сегодня занимают демократы, 22 — республиканцы.

У Демпартии есть два года, чтобы попытаться разрешить проблему. И есть механизм, с помощью которого она попытается это сделать. Байден намерен буквально в первые 100 дней своего правления предоставить право голоса 11 миллионам нелегальным сегодня мигрантам (в первую очередь из Латинской Америки). Эта категория людей — практически сплошь электорат Демпартии, которая опирается как на городскую мелкобуржуазную среду, так и на люмпенов. В чем-то все это очень сильно напоминает социальную базу германской НСДАП, тем более, что и она, и Демпартия пользовались и пользуются популистской левацкой риторикой и лозунгами.

Появление дополнительного и весьма солидного «довеска» к уже имеющейся базе американских фашистов может позволить Демпартии гораздо увереннее подойти и пройти выборы 22 года, удержав и даже закрепив свое преимущество. Задача в целом понятна — превратить Америку из двухпартийной демократии в доминирование одной партии при формальном наличии другой.

Логично, что Гейтс ориентирует именно на два года вперед. За этот срок нужно провести достаточно серьезную работу по слому всех предыдущих балансов. А «новая эпидемия» – это инструмент дополнительного террора, которым можно и нужно будет воспользоваться там, где сопротивление американскому фашизму будет ощутимым.

Никаких «хитрых планов» – всё практически вслух. И всё подтверждается реальными действиями. Так что впереди у Америки намечается весьма интересные два года. «Охота на ведьм» сенатора Маккарти может повториться в новой редакции и в гораздо более масштабном изложении.

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