Подборка сообщений Al-Masdar News | المصدر نيوز (Ливан) из Сирии

28.01.2021, 4:04, Разное

Видео: российские вертолеты «мочат» террористов ИГИЛ в центральной Сирии

BEIRUT, LEBANON – Российские вертолеты бросились преследовать террористов Исламского государства (ИГИЛ / ИГИЛ / ИГ / Даиш) после того, как те атаковали пассажирский автобус, перевозивший солдат Сирийской арабской армии (САА) по международной автомагистрали Пальмира-Дейр-Эззор.

«Группа (ИГИЛ), передвигавшаяся на двух полноприводных автомобилях, оборудованных пулеметами, напала на военный автобус с солдатами сирийской армии недалеко от сирийско-иракской границы в сельской местности Дейр-эз-Зор», – сообщил агентству Sputnik арабский источник.

Источник подтвердил, что один из автомобилей был поврежден а другой полностью уничтожен при бегстве вглубь пустыни.

В заявлении агентству Sputnik генерал-майор Низар аль-Хадер, глава комитета по безопасности и военным делам в провинции Дейр-эз-Зор и командующий 17-й пехотной дивизией, сообщил, что группа из 5 террористов, двигавшаяся на полноприводном автомобиле оснащенном пулеметом, была ликвидирована, а две другие должны были быть ликвидированы сегодня».

Видеозапись российского вертолета, преследующего машину Исламского государства, была снята Sputnik Arabic и опубликована на этой неделе:

Несколько дней назад вооруженная группа напала на международном шоссе на два автобуса с гражданскими и военными пассажирами в районе Аль-Шула; пострадали несколько человек, один автобус был серьезно поврежден.

С тех пор сирийская арабская армия объявила, что что группа, ответственная за нападение, была нейтрализована и шоссе было вновь открыто для движения.

Представитель иранской армии пригрозил «уничтожить» Тель-Авив, если Израиль атакует ядерные объекты Ирана

Archived photo of the Natanz Nuclear Facility in Iran.

BEIRUT, LEBANON – Представитель вооруженных сил Ирана генерал-майор Абу Фадл Шикараджи пригрозил «уничтожить Тель-Авив» в случае, если Израиль «совершит какую-либо ошибку» в отношении Ирана.

«Угрозы Израиля являются частью психологической войны, и если они думают что они реальны, то это иллюзии», – сказал Шикараджи, добавив, что иранская армия «разрушит Тель-Авив и сотрет его [с лица Земли], если Израиль совершит какую-либо глупость против наших ядерных объектов».

«Израильская армия живет в страхе и слишком слаба, чтобы выполнять свои угрозы на местах», – сказал он, добавив, что «угроза Израиля уничтожить наши ядерные объекты – это всего лишь иллюзии и несбыточные мечты».

Шхарджи подчеркнул, что иранская армия «уничтожит израильские ракетные базы, как только Иран подвергнется нападению», отметив, что «большая часть военных возможностей Ирана не раскрыта».

«Израильская армия, несмотря на международную поддержку, не может противостоять «Хезболле» и палестинскому движению сопротивления – продолжил он.

Шкараджи заявил, что «ядерные объекты Ирана это полностью мирные объекты, и в стратегии обороны Ирана нет места производству, хранению или применению ядерного оружия, у нас есть законная фетва об этом, и мы руководствуемся ею».

Комментарии Шкараджи последовали на следующий день после того, как начальник штаба израильской армии Авив Кохави объявил, что Израиль состоит в прочном альянсе, в который входят арабские страны, для противостояния Ирану.

Российское подкрепление и тяжелая техника прибыли на стратегическую базу на северо-востоке Сирии: видео

YouTube screenshot from RuCcesna.SU video

BEIRUT, LEBANON – На этой неделе было опубликовано новое видео, показывающее прибытие российских военных подкреплений и тяжелой техники в стратегический аэропорт Камышлы на северо-востоке Сирии.

На видео, опубликованном на YouTube-канале «РусВесна» во вторник, можно видеть, как российский грузовой самолет Ил-76 прибывает в аэропорт Камышлы, который стал второй по величине базой Вооруженных сил РФ в Сирии.

Прибытие этого подкрепления и военной техники произошло всего через несколько дней после столкновения проправительственных сил национальной обороны (NDF) и курдских сил Асайиш в городе Камышлы, в результате чего дорога, ведущая к аэропорту Камышлы, была временно перекрыта.

После вывода американских военных из Камышлы в 2019 году российские вооруженные силы переместили свои войска, чтобы обеспечить мир между правительственными войсками и силами, возглавляемыми курдами.

Российская авиация уничтожает объекты ИГИЛ в центральной Сирии: видео



Video screenshot from RuVesna.Su YouTube video.

BEIRUT, LEBANON – После ряда террористических атак, проведенных Исламским государством (ISIS / ISIL / IS / Daesh), воздушно-космические силы РФ и сирийские правительственные войска начали крупномасштабную контртеррористическую операцию в районе Бадия аш-Шам в центральной Сирии.

Согласно сообщениям из центральной Сирии, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России, “прочесывают” значительную часть Сирийской пустыни, пытаясь положить конец присутствию террористической группировки на этой обширной территории.

Как указывалось выше, воздушно-космические силы РФ играют важную роль в этой продолжающейся операции против Исламского государства, поскольку они почти ежечасно наносят удары по региону Бадия аш-Шам между провинциями Хама, Хомс, Аль-Свейда и Дейр-эз-Зор в Центральной Сирии.

На видео, опубликованном во вторник каналом RuVesna.Su на YouTube, можно увидеть, как российские воздушно-космические силы вышли на цели Исламского государства в районе Бадия аш-Шам, а затем уничтожили их.

На прошлой неделе российские вооруженные силы направили большое количество войск в центральную Сирию в рамках своей миссии по обеспечению безопасности на международной автомагистрали, которая тянется от восточного города Дейр-эз-Зор до древнего города Пальмира (Тадмур).