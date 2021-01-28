В жерле вулкана обнаружены сотни новых форм жизни

28.01.2021, 3:56, Новости дня

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Исследовав гидротермальные источники прямо около жерла вулкана Бразерс у берегов Новой Зеландии, ученые обнаружили 285 видов бактерий, которые ранее не были известны науке.

Ранее проводить такие исследования было трудно, отмечают специалисты. С одной стороны, микроорганизмы живут в горячей воде. С другой стороны, сами источники расположены на глубине около двух километров.

Для того чтобы исследовать вулкан, ученые запусти подводный дрон – автоматический аппарат, выдерживающий высокую температуру воды и давление на большой глубине. Все микроорганизмы относятся к классу экстремофилов. То есть, их естественной средой обитания являются экстремальные условия. Пока неизвестно, новые ли это микробы, или такие же живут в других местах.