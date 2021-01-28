 

В жерле вулкана обнаружены сотни новых форм жизни

28.01.2021, 3:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследовав гидротермальные источники прямо около жерла вулкана Бразерс у берегов Новой Зеландии, ученые обнаружили 285 видов бактерий, которые ранее не были известны науке.

Ранее проводить такие исследования было трудно, отмечают специалисты. С одной стороны, микроорганизмы живут в горячей воде. С другой стороны, сами источники расположены на глубине около двух километров.

Для того чтобы исследовать вулкан, ученые запусти подводный дрон – автоматический аппарат, выдерживающий высокую температуру воды и давление на большой глубине. Все микроорганизмы относятся к классу экстремофилов. То есть, их естественной средой обитания являются экстремальные условия. Пока неизвестно, новые ли это микробы, или такие же живут в других местах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Лавров: Договор об открытом небе почил в бозе из-за США

17.09 / Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному – СМИ

13.12 / МИД спрогнозировал новый виток насилия в Сахаро-Сахельской зоне из-за США

22.09 / Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет

24.12 / Антикоррупционный суд отложил заседание для избрания Татарову меры пресечения

27.06 / Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

14.08 / Жительницу Новгородской области заподозрили в утоплении своих детей в ведре

05.12 / Вручение ветерану медали «75 лет Победы» привело к скандалу на Украине

09.07 / Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб

07.01 / Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска