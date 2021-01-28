Лунная пыль оказалась смертельно опасной для человека

28.01.2021, 3:56, Новости дня

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Как оказалось, для колонизации Луны существует еще одна серьезная преграда. Спутник Земли покрыт толстым слоем пыли, а она очень опасна для организма человека.

Ученые исследовали состав лунной пыли, чтобы понять причины ее опасности. В составе они обнаружили гидроксильные радикалы, которые считаются сильным ядом. По словам специалистов, контактируя с живыми тканями, они провоцируют быстрое развитие рака.

Во время лабораторных исследований лунной пыли, доставленной еще в прошлом веке в результате реализации программы «Аполлон», ученые установили, что при контакте с ней гибнут до 90% клеток живых тканей. Напомним, что в ближайшие годы аэрокосмические агентства нескольких стран планируют полеты на Луну, в том числе и с человеком на борту корабля.