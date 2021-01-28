 

Политолог: Германия не дает Польше занять место Британии в ЕС

28.01.2021, 3:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Варшаве хотят занять место Лондона в Евросоюзе, но уверены, что этим планам мешает Берлин, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он расценил слова одного из польских экспертов о том, что новым главным другом США в Европе, вместо Польши, опять становится Германия.

«Между Германией и Польшей идет негласная конкуренция внутри Европы. В Варшаве не хотят, чтобы в Евросоюзе парадом командовали немцы и французы. Она заинтересована в том, чтобы голос восточноевропейских стран был услышан», – считает германский политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, после выхода Великобритании из ЕС Польша хочет занять ее место в тройке лидирующих стран Европы, но «Германия не дает ей это сделать». «Польша надеялась на победу Дональда Трампа. Ей казалось, что этот американский президент будет и дальше пренебрегать Германией и Францией, потому что его интересовало больше восточное, а не западное крыло Евросоюза. На этом фоне поляки надеялись разговаривать с Германий и Россией языком силы», – отметил Рар.

С приходом на пост президента Джо Байдена «поляки кусают локти». «Теперь их амбициозные планы рухнули – и поляки ищут виновника. Байдена винить нельзя, а вот в Ангелу Меркель шишки бросать можно. К тому же Германия раздражает поляков в вопросах либеральных ценностей, когда учит их демократии. Ситуация между странами непростая», – объяснил эксперт.

Рар ожидает, что при Байдене российско-американские отношения улучшатся, потому что их совместная повестка не связана только с Европой. «Меркель сделает все, чтобы США и РФ теперь сближались, потому что это выгодно самой Германии. Вопрос лишь в приоритетах. Разумеется, для нынешней элиты Германии Америка гораздо ближе и важнее России. В конечном итоге Берлин будет делать то, что ему продиктует Вашингтон, а не то, что предлагает Москва», – убежден Рар.

Ранее ректор Ягеллонского колледжа, профессор, американист Гжегож Бурский рассказал о беспокойстве поляков по поводу возвращения Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также на «проявления шизофрении» в действиях Джо Байдена. «С одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству», – сказал польский эксперт.

Бурский опасается, что в результате сближения Вашингтона и Берлина «Северный поток – 2» будет достроен, а отношения Вашингтона с Москвой тоже смягчатся. В Белом доме уже сообщили, что Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / На случай кризиса – Швеция прикроет коммуникации морпехов США на своей территории

26.01 / Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных

12.10 / Оппозиция предложила белорусам митинговать в метро

08.11 / “Получил 71 млн голосов”. Трамп заявил о своей победе на выборах

11.11 / Умер старейший десантник России

08.07 / Зеленскому вручили два админпротокола из-за нарушений при подаче деклараций

08.07 / На минских переговорах согласованы гарантии безопасности для авиации, участвующей в ликвидации лесных пожаров – Резников

30.06 / В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

29.07 / Попова заявила о тенденции снижения темпов прироста случаев COVID-19

29.08 / Власть должна делать все, чтобы виновные в Иловайской трагедии понесли наказание – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска