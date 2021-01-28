Якутского шамана Габышева снова увезли в психдиспансер

28.01.2021, 3:52, Разное

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Шамана Александра Габышева вновь увезли в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Какой был повод, по его словам, выяснится только завтра. Однако Прянишников предполагает, что это связано с объявленными Габышевым планами о возобновлении похода на Москву в марте.

«Уже не в первый раз он объявляет о возобновлении похода и не в первый раз его изолируют сразу после объявления, поскольку законных способов остановить его передвижения по стране нет, так как Габышев — свободный человек, не ограниченный в свободе передвижения какими-либо законными мерами», — отметил координатор «Правозащиты Открытки».

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина, в 2019 году. Он дошел до Бурятии, где его задержали. Впоследствии на шамана завели дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Он находился под подпиской о невыезде, но обвинение Габышеву так и не предъявили. Прянишников напомнил, что сейчас мера пресечения Габышеву не избрана.

В середине мая прошлого года шамана насильно отвезли в психиатрическую больницу. Когда он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психиатрический диспансер.

В иске диспансера утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.

Мария Ефимова

Корреспондент

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