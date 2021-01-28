 

Мнение: В Питере снесли бюст пособнику нацистов Валиди

28.01.2021, 3:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Питере снесли бюст пособнику нацистов Ахмед-Заки Валиди.
На прошлой неделе уже писал про него https://colonelcassad.livejournal.com/6494286.html
Сегодня убрали.

Бюст Ахмед-Заки Валиди Тугану, подаренный университету Санкт-Петебурга Башкирией, демонтирован по представлению прокуратуры. Зачищенное место сфотографировал корреспондент интернет-издания «Фонтанка».
На неуместность нахождения бюста на территории университета указала мать одного из студентов, бывшая жительница Башкирии. Она высказала свои претензии в виртуальной приемной вуза. Руководство не решилось взять ответственность на себя и направило запрос в прокуратуру.
Надзорный орган отметил, что Заки Валиди, с одной стороны, – выдающийся ученый-тюрколог, профессор, почетный доктор ряда европейских университетов. Но в то же время он – пособник нацистов.

– Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствуют о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым, – говорится в представлении прокуратуры Санкт-Петербурга.

Надзорный орган обязал университет устранить нарушения, что руководство и сделало. Заместитель ректора по правовым вопросам Юрий Пенов пояснил, что Санкт-Петербургский университет не намерен обжаловать поручение прокуратуры.

Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения Ахмет-Заки Валиди Тугану был торжественно открыт во дворике филологического факультета Санкт-Петербургского университета в июне 2008 года. Это был дар Башкирии университету. На этот подарок из регионального бюджета Башкортостана было выделено 3 млн рублей. Всемирный курултай башкир направил запрос генеральному прокурору России и ректору СПбГУ, где отмечал, что документальных свидетельств участия Заки Валиди в экстремистских движениях не существует.

https://pravdapfo.ru/news/100680-byust-zaki-validi-snesli-v-sankt – цинк

Соответственно, возникает вопрос о других объектах и названиях связанных с данным персонажем, который официально квалифицирован как пособник нацистов.
Например, в Уфе существует улица Валиди, то есть улица названная в честь пособника нацистов, что полностью идентично проспекту Бандеры в Киеве. Хотелось бы увидеть реакцию прокуратуры и по этому вопросу. Вполне понятно, что без решения подобных вопросов, весь пафос официальных рассказов про борьбу с ревизионизмом и героизацией коллаборационистов не стоит и выеденного яйца. Прежде чем других поучать на эту тему, надобно для начала у себя дома прибрать мусор.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Ким Смирнов: В коронавирусной самоизоляции читаю «Евгения Онегина» вслух

28.09 / Ученые рассказали, как избавиться от остеоартрита

21.12 / Володин: Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению

07.10 / Юрий Лоза раскритиковал юмористов за пошлость: «Становится страшно»

30.06 / Школьникам из разных классов запретят общаться между собой

27.11 / Мнение: Почему Франция обвиняет Россию и Турцию в своих проблемах в Африке

06.08 / Мнение: Судьба женских форм

24.08 / Ученые нашли необычайно горячую точку в Антарктиде

28.12 / От умной техники до суперфудов: новогодние подарки для всей семьи

18.12 / В ответ на европейские санкции Белоруссия будет экспортировать в ЕС гнилой картофель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска