Мнение: В Питере снесли бюст пособнику нацистов Валиди

28.01.2021, 3:48, Разное

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В Питере снесли бюст пособнику нацистов Ахмед-Заки Валиди.

На прошлой неделе уже писал про него https://colonelcassad.livejournal.com/6494286.html

Сегодня убрали.

Бюст Ахмед-Заки Валиди Тугану, подаренный университету Санкт-Петебурга Башкирией, демонтирован по представлению прокуратуры. Зачищенное место сфотографировал корреспондент интернет-издания «Фонтанка».

На неуместность нахождения бюста на территории университета указала мать одного из студентов, бывшая жительница Башкирии. Она высказала свои претензии в виртуальной приемной вуза. Руководство не решилось взять ответственность на себя и направило запрос в прокуратуру.

Надзорный орган отметил, что Заки Валиди, с одной стороны, – выдающийся ученый-тюрколог, профессор, почетный доктор ряда европейских университетов. Но в то же время он – пособник нацистов.

– Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствуют о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым, – говорится в представлении прокуратуры Санкт-Петербурга.

Надзорный орган обязал университет устранить нарушения, что руководство и сделало. Заместитель ректора по правовым вопросам Юрий Пенов пояснил, что Санкт-Петербургский университет не намерен обжаловать поручение прокуратуры.

Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения Ахмет-Заки Валиди Тугану был торжественно открыт во дворике филологического факультета Санкт-Петербургского университета в июне 2008 года. Это был дар Башкирии университету. На этот подарок из регионального бюджета Башкортостана было выделено 3 млн рублей. Всемирный курултай башкир направил запрос генеральному прокурору России и ректору СПбГУ, где отмечал, что документальных свидетельств участия Заки Валиди в экстремистских движениях не существует.

https://pravdapfo.ru/news/100680-byust-zaki-validi-snesli-v-sankt – цинк

Соответственно, возникает вопрос о других объектах и названиях связанных с данным персонажем, который официально квалифицирован как пособник нацистов.

Например, в Уфе существует улица Валиди, то есть улица названная в честь пособника нацистов, что полностью идентично проспекту Бандеры в Киеве. Хотелось бы увидеть реакцию прокуратуры и по этому вопросу. Вполне понятно, что без решения подобных вопросов, весь пафос официальных рассказов про борьбу с ревизионизмом и героизацией коллаборационистов не стоит и выеденного яйца. Прежде чем других поучать на эту тему, надобно для начала у себя дома прибрать мусор.

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