Мнение: Письмо: “Вернуть удовольствие”

28.01.2021, 3:22, Разное

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Перед тем как обсуждать Аниму и Анимуса, давайте разберем вот это письмо, в нем описаны самые типичные положения локуса и фокуса людей в ресурсе секса.

Большинство людей даже не представляют себе, как может быть иначе.

Их фокус – на своих желаниях и ощущениях, а локус их у партнера: они ждут, что партнер их заведет и удовлетворит.

Многим кажется, что вот это ожидание действий партнера – это их фокус на партнере, а собственное желание – это их локус.

На самом деле – это щипцы или даже доильный аппарат. Они тянут из партнера для себя кайф (и высокую оценку), и уверены, что прокачка в сексе – оно и есть: найти кого-то, кто сексуально волнует, и тянуть из него секс. Это называется у них “соблазнить” и даже “доставить удовольствие”.

То есть к партнеру они относятся как к объекту: предмету или инструменту для собственного удовольствия. И считают свои щипцы – вложениями. Их корона Сокровища оборачивает все так, что если им хочется от кого-то секса, это значит они отдают свое бесценное тело ему. И им в ответ не только должны дать секс, но и испытывать радость. Нет понимания, что их влечение интересно только тому, у кого есть в их сторону влечение, и что вызвать это влечение к себе – их задача.

Право на чужое тело мы получаем только на условиях влечения в нашу сторону и не иначе.

В любом ресурсе наша задача – вызвать поток ресурса по направлению к себе. Поток ресурса – это запрос обращенный к нам, необходимость в нас, потребность в нас, так называемые открытые границы для нас и приглашение, ковровая дорожка.

Быть таким и вести себя так, взаимодействовать с ресурсом так, чтобы у ресурса к нам было влечение, был постоянный запрос – это и есть прокачка. Это касается всех ресурсов, и работы, и дружбы, и любых других. Секс – не исключение. Но именно в сексе большинство людей думают, что могут просто хотеть и брать, что тело другого принадлежит им, если они договорились быть парой в ресурсе любви.

Особенно женщины в этом убеждены. Они обвиняют мужчин в объективации себя, но ни один мужчина не думает про незнакомую женщину, что она ему сразу даст, если он предложит. Зато любая почти женщина уверена, что может воспользоваться любым мужчиной при желании. Про собственную жену большинство мужчин думают, что она им должна секс, но женщины и здесь опережают. Они не просто уверены, что муж должен им секс, они еще и оскорбляются на отсутствие его сексуальной инициативы, они считают это унижением для себя.

Это – корона Сокровища: уверенность, что собственный запрос стоит дорого сам по себе. Отсюда игнор обратной связи или даже гнев на отсутствие обратной связи.

Давайте в сотый раз посмотрим это в письме.

ivanovanataly

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Надеюсь на разбор своей ситуации.

Мне 25 лет, я замужем, мужу 30 лет. Проблема в том, что у нас почти нет (хорошего) секса.

До брака мы вместе не жили, встречаться начали ещё когда мне было 18 лет. Поначалу страсти было много, первые года три-четыре, тем более, что ему тогда надо было сначала уехать в длительную командировку (на полгода), а после университета служил год в армии, и такая вынужденная дистанция только подогревала желание. Потом у него появилась регулярная работа, я тоже в институте начала работать, и частота встреч снизилась до одного раза в неделю на выходных. То есть секс был не очень часто, но он был интересным, по нескольку подходов за раз.

(Обратите внимание, что автор считает “интересным сексом”. Несколько подходов за раз. Это позволяет кормить корону, как ее хотят и какой сексуальный ей достался парень. Сама по себе убежденность, что секса должно быть много – это уже внешний локус и паровоз. Понятно почему? Особенно в случае женщины)

Сейчас мы женаты чуть больше года (поженились когда я закончила институт), оба работаем в IT, я совмещаю основную работу с подработкой и зарабатываю столько же, сколько и супруг. За это время сделали ремонт в квартире, которая принадлежит моей маме (мои родители её раньше сдавали, после свадьбы предложили нам там жить, с условием, что сделаем ремонт) – я вбухала туда все скопленные до брака деньги, муж контролировал рабочих, собирал мебель, переехали туда, завели собаку (муж очень хотел и предлагал, я сначала сомневалась, а потом подумала, когда как не сейчас).

(Она хоть и “вбухала деньги”, но квартира принадлежит ее маме, не мужу и не его родителям. Все это и остальное, дальше, что она описывает, не относится к сексу, но она уверена, что это связано. Понятно, почему?)

Когда у нас появился щенок, стало тяжелее успевать следить за бытом, и я начала покрикивать на мужа, а в ответ на его обиды – обижаться ещё сильнее и плакать. Со временем ситуация наладилась – я привыкла, что щенок крутится под ногами во время уборки и готовки, начала снова готовить и убирать регулярно, постаралась снизить количество резкости со своей стороны, стала пить меньше алкоголя на встречах с друзьями (мужа это раздражало). В планах заняться спортом (фигура у меня нормальная, ИМТ здоровый, но мышц немного). Муж в ответ стал ласковее, напряжение спало, но в постели ситуация лучше не становится.

(Она считает, что неинтересный секс мог быть связан с конфликтами: из-за щенка, алкоголя, быта. Теперь конфликтов нет, но секс все такой же неинтересный)

Когда мы поженились, я думала, что по крайней мере первые месяцы совместной жизни секс у нас будет чаще, но нет. Он так и остался на уровне раз в неделю, но теперь это был один раз, почти без прелюдий, весь процесс занимает минут 5-8. Я тоже стала пассивнее, почти не проявляю ответной инициативы (потому что не хочется).

(Ей хочется секса, она об этом пишет письмо, но заявляет при этом, что ей не хочется. На самом деле противоречий нет. Ей хочется, чтобы муж ее не только удовлетворял, но еще и мотивировал на секс, возбуждал, вызывал желания. Все это – задача ее мужа. Со своей стороны она сделала, что могла. Стала меньше пить и огрызаться по поводу собаки. Это должно по ее расчетам вернуть либидо мужа и преумножить)

Сейчас частота ещё снизилась раз в 2-3-4 недели, иногда будит среди ночи, и меня это только расстраивает – я не получаю никакого удовольствия (я не уверена, что и мужу это очень приятно). Я понимаю, что это нормально, что секс в браке не такой интенсивный, как до, но хочется как-то вернуть удовольствие. Если в быту у нас сейчас наладилось, то что делать тут, не знаю. Выпрашивать секс вредно, надеюсь, как-то помогут занятия спортом и внешностью вообще (учусь краситься, укладывать волосы).

(Она не хочет прямо просить, но хочет в качестве щипцов использовать другие способы)

Думаю, то ли отказываться от того, что есть сейчас (потому что такой секс неприятен), то ли напротив, отвечать на инициативу погорячее (но я не уверена, будет ли что-то из этого хорошо, поэтому пока не делаю ничего).

(Здесь тоже думает, какой пыточный инструмент использовать. То ли скалку, то ли горячие щипцы)

Буду благодарна за разбор, может, в этой ситуации есть что-то полезное для блога. Если нет, извините за отнятое время.

С уважением, Наталья.

(Что-то увидели новое про локус и фокус в ресурсе секса? Если нет, потом я расскажу)