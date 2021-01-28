Мнение: Триполи. Протест

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28.01.2021, 3:14, Разное
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Антикарантинные протесты, идущие уже несколько дней в Нидерландах, дополнились ожесточенными столкновениями в Ливане. Власти ввели в Триполи 24-часовой комендантский час, который поставил большую часть населения на грань голодной смерти – более половины города находится за чертой бедности, а проще говоря – в кромешной нищете. У них банально нет запасов продовольствия дома, и комендантский час, который фактически стал заключением, не оставляет им выбор – умереть дома или на улице.

Власти пытаются справиться с протестами, но пока безрезультатно, что, впрочем, понятно при такой постановке вопроса. При этом самоубийственный шаг властей тоже лежит в некотором рациональном поле – система здравоохранения буквально в руинах, а потому не справляется вообще ни с чем. Комендантский час – попытка хоть как-то разгрузить больницы. Правда, при тотальном карантине в таких условиях разгрузка больниц может произойти только за счет загрузки моргов.

Триполи – наиболее катастрофическая точка Ливана, но и вся остальная страна неуклонно и быстро движется к коллапсу.

Источник: Эль Мюрид



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