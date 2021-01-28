На территории Коми найдено древнейшее четвероногое существо

28.01.2021, 3:02, Новости дня

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Во время раскопок на территории Коми палеонтологи обнаружили останки самого древнего, как они считают, четвероногого существа на Земле. Ископаемое существо назвали пармастега, а жило оно примерно 372 миллиона лет назад.

К сожалению, сохранился только череп и небольшая часть плечевой кости, сообщают ученые. Со временем скелет истлел, а оставшиеся после этого вещества растворились в грунте. Однако у палеонтологов есть надежные методики восстановления полного внешнего вида организма только по части останков.

Ученые считают, что древнее существо было хищником. Также существует предположение, что оно было еще одним переходным звеном между морскими и сухопутными обитателями. Но это не земноводное и не рептилия.