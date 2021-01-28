Ученые рассказали о размерах новорожденных тиранозавров

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28.01.2021, 3:02, Новости дня
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Ученые из Эдинбургского университета после нескольких последних исследований древних рептилий решили сообщить о некоторых особенностях жизни тиранозавров.

Так, пребывая в яйце, их зародыши были свернуты калачиком, поэтому диаметр самого яйца составлял около полуметра. Но когда из него вылупливался маленький тиранозаврчик, прямо в момент рождения он должен был составлять в длину около 90 см. это примерно столько же, сколько у взрослой собаки средних размеров.

Напомним, что ранее в распоряжении палеонтологов оказались окаменелости маленьких тиранозавров, а также яиц и зародышей этих древних хищников. Эти и другие находки позволили исследователям доисторической фауны сделать ряд важных научных открытий.



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