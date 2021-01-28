 

Арестован еще один обвиняемый в избиении силовиков на акции в Москве

28.01.2021, 3:00, Новости дня
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Обвиняемого в нападении на росгвардейца во время незаконной акции 23 января в Москве Тимура Салихова арестовали, сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салихова Тимура Мамедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает РИА «Новости».

Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщил, что очередной подозреваемый в применении насилия в отношении правоохранителя в ходе несанкционированной акции протеста Тимур Салихов признал свою вину.

Во вторник был задержан таксист Валерий Евсин, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.

Во вторник Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца другого напавшего на правоохранителя на несогласованной акции – Евгения Есенова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), он дал признательные показания.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. После несогласованного митинга в столице возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов РФ протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.



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