Чеченская пленница,

28.01.2021, 2:58, Разное

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или Операция «Ы», успешно проведенная журналистами, блогерами и правозащитниками.

Жасмина Сейидова

5 января «Новая газета» опубликовала статью «Мухаммад, Аиша и чеченская полиция», в которой мы рассказали о том, что в отделе полиции № 2 по Октябрьскому району Управления МВД РФ по г. Грозному (далее — ОП № 2) уже почти три месяца незаконно удерживается 14-летняя жительница Дагестана Жасмина Сейидова.

Она была задержана 13 октября вместе со своим сожителем 30-летним Исламом Исахановым. В этот же день сотрудники полиции задержали беременную жену Исаханова Биназиру Хамидову, ее брата Анзора Хамидова, а также брата Ислама Исаханова Ибрагима.

Задержанию предшествовала спецоперация по уничтожению четырех жителей Чечни — Магомеда Цураева, Рамзана Муртазалиева, Майрбека Имамурзаева и Магомеда Магомадова, по данным 1-й службы ФСБ РФ (контрразведка), летом этого года вернувшихся из Сирии в Россию.

Ислам Исаханов предоставил боевикам для убежища свой недостроенный дом в Октябрьском районе Грозного, а его беременная жена Биназира Хамидова кормила и обслуживала «гостей» мужа. Как долго боевики скрывались в доме Исаханова, неизвестно. До октября прошлого года никакой оперативной информации о связях с подпольем самого Исаханова ни у МВД по Чечне, ни у ФСБ не было. Установить место нахождения четырех боевиков, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, удалось только благодаря бдительности местных жителей. 12 октября сотрудники транспортного ОМОНа Росгвардии по ЧР обследовали по наводке местных жителей дом Исаханова и напоролись на боевиков. В результате перестрелки двое сотрудников погибли, один получил ранение и, по словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, остался инвалидом. Все четыре боевика были уничтожены подоспевшим подкреплением.

Владельца дома Исаханова, его жену, его «вторую жену» — несовершеннолетнюю Жасмину Сейидову — и остальных родственников доставили в ОП № 2. Через несколько дней беременную Биназиру Хамидову привезли в городскую больницу, где у нее случились преждевременные роды (плод погиб). С тех пор Ислама Исаханова, его брата Ибрагима и Биназиру Хамидову никто не видел.

По информации «Новой газеты», подтвержденной несколькими источниками, они могли стать жертвами кровной мести, осуществленной родственником одного из погибших 12 октября сотрудников Росгвардии.

Факт гибели Ислама Исаханова был подтвержден только в это воскресенье в телевизионном репортаже ЧГТРК, где сообщалось, что он погиб в той самой спецоперации.

Девочка из комнаты отдыха

40-минутный репортаж был посвящен торжественному возвращению домой 14-летней Жасмины Сейидовой, прожившей в ОП № 2 три с лишним месяца.

Ее мать, Гюльнара Фермановна Сейидова, узнала о задержании дочери от родственников Биназиры Хамидовой 14 октября.

Буквально сразу она выехала в Чечню. Женщине удалось встретиться с начальником угрозыска ОП № 2 Анзором Дышниевым, а также с заместителем начальника ОП № 2, куратором криминальной полиции Сулейманом Дубаевым. Разумеется, ни один, ни другой не представились ей при встрече.

Однако Дышниев ранее проходил в качестве свидетеля по делу о похищении и пытках Ислама Умарпашева, интересы которого представлял Общественное объединение «Комитет против пыток», именно по фотографиям из этого дела Гюльнара Сейидова позже и опознала Дышниева.

Дубаев же был настолько неосторожен, что дал женщине свой телефон, на который зарегистрирован и мессенджер WhatsApp. На аватарке вотсапа Дубаева — его фотография в парадной форме с наградами. Установить личность по этой фотографии не составило никакого труда.

Сулейман Дубаев долго обещал Гюльнаре, что ее дочь отпустят, но этого не происходило

Полтора месяца Гюльнара ездила как минимум дважды в неделю в Чечню, чтобы передать своей дочери еду и одежду, и все время созванивалась с Сулейманом Дубаевым, который обещал, что Жасмину Сейидову скоро опустят. Но сроки освобождения все время сдвигались, а потом Дубаев и вовсе перестал отвечать на звонки женщины. Когда же родственники Биназиры Хамидовой рассказали Гюльнаре о ее страшной смерти, та решила перейти к более активным действиям по спасению дочери.

Администраторы телеграм-канала «Адат» связали женщину с правозащитниками Комитета против пыток и с журналистами «Новой газеты». По совету журналистов Гюльнара начала фиксировать все свои разговоры с сотрудниками полиции, с приемной главы Чечни Рамзана Кадырова, куда она обратилась еще в начале декабря (штамп на уведомлении о вручении письма датирован 8 декабря прошлого года), записывать на диктофон все разговоры с сотрудниками ОП № 2, когда делала передачи для дочери.

Гюльнара загрузила в свой телефон все возможные программы, позволяющие отслеживать ее перемещение и посылать сигнал тревоги на случай похищения, устанавливать личность звонящего по номеру его телефона. Именно таким образом Гюльнара смогла определить данные сотрудника чеченского СУСКа, который позвонил ей после выхода публикации «Новой газеты», уточнил информацию о похищении дочери и… пропал.

Женщина готова была даже купить очки либо ручку со встроенной камерой, чтобы записать на видео свой поход в ОП № 2, но журналисты ее отговорили,

так как использование такой техники незаконно даже для сбора доказательств тяжкого преступления.

Почти два месяца Гюльнара фиксировала каждое свое действие и собрала достаточно доказательств, подтверждающих факт нахождения ее дочери у сотрудников чеченской полиции. Ей удалось даже передать записку и получить ответ от Жасмины, а также голосовые сообщения от нее, доказывающие, кроме всего прочего, самый важный факт: девочка жива.

Записки от Жасмины маме Гюльнаре доказывали главное: девочка жива

Уже понимая, что дочку просто так не освободят (в приемной Рамзана Кадырова Гюльнаре сказали, что против нее пытаются завести уголовное дело), мать решилась наконец и на заявление в Следственный комитет России. Однако, учитывая, что СКР с тех пор, как Кадыров был назначен главой Чечни, вынес сотни отказов в возбуждении уголовных дел по аналогичным заявлениям, тем самым позволив уйти виновным в тяжких преступлениях от ответственности, мы опасались, что заявление только ухудшит ситуацию, подвергнет угрозе жизнь Жасмины Сейидовой и загонит в угол чеченские власти.

Они на тот момент явно забыли о существовании этой девочки, а сотрудники полиции без указаний сверху не знали, что с ней делать (надо сказать, довольно распространенная ситуация для Чечни).

По сведениям мамы, Жасмину Сейидову предположительно поселили в отдельской комнате отдыха с диваном и телевизором (на втором этаже, напротив кабинета начальника ОП № 2 Имрана Кутрашева), хорошо кормили (домашней едой и даже блюдами из ближайших ресторанчиков), приносили ей фрукты, одежду, книги.

В некоторых голосовых сообщениях, рассказала мать, слышно, как девочка выговаривает сотрудникам, что ей принесли не те йогурты, которые она любит.

О незаконных задержаниях в Чечне широко известно. Именно эта практика, уникальная для остальной России, лежит в основе всей репрессивной системы, созданной в Чечне для запугивания населения.

Задержание несовершеннолетних, в том числе девушек, также не является для Чечни экстраординарным событием. Я могу привести пример 16-летней Мархи Тимуркаевой.

СЛУЧАЙ 16-ЛЕТНЕЙ МАРХИ ТИМУРКАЕВОЙ

Марха Тимурхаева пояснила в ходе судебного заседания о своем незаконном задержании 25 мая 2017 года сотрудниками Заводского отдела полиции Грозного.

Марха провела в отделе полиции более трех недель, жила в «красной комнате», отдельно от задержанных по тому же делу юношей. Потом ее отпустили.

При этом прокурор восприняла ее показания как рядовое событие, а судья прервал допрос свидетеля со словами о том, что «в данном судебном заседании предметом рассмотрения является другое преступление; если вы хотите, чтобы действиям сотрудников полиции была дана законная оценка, обратитесь в следственные органы».

Показания Мархи Тимуркаевой были подтверждены другими свидетелями.

Я могу привести много документально доказанных примеров задержания в Чечне несовершеннолетних. Наравне со взрослыми они заявляют, что подвергаются страшным пыткам. Чаще всего детей отпускают (завести уголовное дело против несовершеннолетнего, тем более сфабрикованное, сложно: все следственные действия должны осуществляться не просто с адвокатом, а с законным представителем — родителем или опекуном).

Однако мне известны случаи задержания несовершеннолетних и их последующей смерти.

В случае с Жасминой Сейидовой приходилось опасаться не только активно внедряемой чеченскими властями практики наказания родственников и пособников боевиков через так называемую кровную месть — горский обычай, который чеченские власти извратили до неузнаваемости и, по сути, превратили в ритуал круговой поруки. Помимо всего прочего, Жасмина Сейидова была свидетелем того, что трое других людей — ее сожитель, его беременная жена и его брат — также были задержаны, а потом оказались мертвы. Освободить девочку могла только огласка, но она не должна была привести к ликвидации нежелательного свидетеля.

Исходя из этой задачи, в публикации «Новой газеты» от 5 января был сделан упор на тот факт, что Жасмина Сейидова была «выдана замуж» 13-летней, что ее муж — педофил с манией величия (он переименовал себя в честь пророка Муххамеда, а Жасмине дал исламское имя Аиша — отсылка к легенде о 6-летней жене пророка).

Куда смотрели при этом родители девочки и есть ли они вообще, непонятно, говорили мы. Для усиления главного посыла (девочка стала жертвой педофила, а не сотрудников полиции) Комитет против пыток послал в Чечню адвоката Наталью Добронравову, которой удалось переговорить с руководителями ОП № 2.

Те никак не могли понять, откуда адвокат узнала про девочку и даже не отрицали, что она находится в соседней комнате.

Адвокат четко дала понять, что эту ситуацию необходимо решить мирно и такая возможность у чеченских властей пока еще есть.

После этого в ситуацию включились многочисленные, преимущественно исламские, паблики. На разных каналах — Telegram, YouTube и т.п. — информацию об удерживаемой в Чечне несовершеннолетней дагестанке подхватили влиятельные мусульманские блогеры, которые призывали главу Чечни освободить девочку и давили на чувствительную для Кадырова тему — ведь он позиционирует себя самым главным последователем милосердного пророка и его сунны.

Чеченские власти внимательно отслеживали поднявшуюся в пабликах шумиху и восприняли ее куда более спокойно, чем обычно воспринимают публикации в российских СМИ. По крайней мере никаких публичных опровержений ни статьи в «Новой газете», ни других сообщений о насильно удерживаемой в Чечне Жасмине Сейидовой от чеченских властей и местных журналистов не последовало. Молчание длилось до 21 января, пока по совету блогеров мать Жасмины не выложила видеообращение к главе Чечни, слезно умоляя отпустить дочку домой.

Это стало последней каплей, реакция Рамзана Кадырова была молниеносной, а главное — именно той, которой все мы добивались.

Он дал поручение спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову немедленно вернуть матери живую Жасмину Сейидову.

«Хвала Всевышнему, опасность миновала!»

Смотреть 40-минутный репортаж о том, как Магомед Даудов отпускает Жасмину на свободу и при этом тщательно переводит стрелки с действий чеченских полицейских на мать, отдавшую 13-летнюю дочку замуж за «террориста», без улыбки невозможно (хотя ситуация, конечно, печальная во всех смыслах). Особенно нелепо выглядит официальная версия о том, где же находилась девочка последние три месяца. Ее озвучивает с подачи Магомеда Даудова сама Жасмина и делает это, как будто читает наизусть стихотворение, заданное в школе на дом.

Заседание у Магомеда Даудова (слева, спиной), где представляют официальную версию освобождения девочки. Жасмина Сейидова — справаПРОДОЛЖЕНИЕ

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