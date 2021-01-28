Мнение: Танковые возможности будущего

28.01.2021, 2:54, Разное

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Внезапно. Австралийский взгляд на проблему будущего танка на поле боя.

Танковые возможности будущего

В «Стратегическом обновлении оборонной стратегии на 2020 год и Плане структуры сил на 2020 год» говорится, что: «Министерство обороны разработает варианты системы для замены существующего танкового потенциала, когда он достигнет конца срока службы. Эта новая система будет интегрирована с разведывательными машинами и боевыми машинами пехоты, чтобы гарантировать, что сухопутные войска сохранят решающую боевую способность на суше в будущем». ( https://www.defence.gov.au/strategicupdate-2020/ )

Тот факт, что Оборонка взяла на себя обязательство разработать варианты замены Abrams, указывает на то, что возможности танка признаны с точки зрения его важности для ADF (и его планов действий в чрезвычайных ситуациях). Это именно та дальновидность, которой следует ожидать от наших сотрудников Министерства обороны. США изучают те же обстоятельства (и так уже много лет). Танк «Абрамс» адекватен сегодня и может быть улучшен для удовлетворения потребностей завтрашнего дня. Но как насчет послезавтра и послезавтра? Как будет выглядеть замена танка Abrams?

Ответ должен начинаться с роли, которую выполняет танк на поле боя. Возможно ли, что в будущих войнах не будет пехоты? Будут всевозможные автономные машины, но сможет ли кто-нибудь заменить солдата? Ответ определенно «нет» в рассматриваемые сроки. Отсюда следует, что возникнет необходимость обеспечить прямую огневую поддержку, также известную как танки, как часть общевойсковых сил, поддерживающих наземные операции. Тот факт, что следующий «танк» может быть не похож на Abrams, не вызывает сомнений.

Что должна обеспечивать такая возможность ведения огня прямой наводкой? Ответ, как и всегда, таков: летальность, живучесть и мобильность во всех экстремальных климатических условиях и на местности. Это самоочевидно. Неизвестно, каким образом развитие технологий повлияет на решение. Имеются достижения в области мобильности, такие как суда на воздушной подушке и водородные топливные элементы; однако это не наука прорыва.

Прямая огневая поддержка может быть обеспечена пилотируемым автомобилем, роботизированным автомобилем или опционально пилотируемым автомобилем. Армия США рассматривает последнюю концепцию. Можно представить, что это потому, что еще слишком рано делать ставку на робототехнику.

Было выдвинуто множество аргументов в пользу того, что, будь то с экипажем или, возможно, без экипажа вес прямой огневой поддержки должен быть уменьшен, чтобы ее можно было использовать в любых непредвиденных обстоятельствах. Это особенно верно с точки зрения планирования ADF. Как этого добиться при сохранении необходимого уровня защиты?

Объем под броней – это наибольшая нагрузка на вес ББМ. Одно время ответом было сокращение численности экипажа за счет установки автомата заряжания, но смертоносность противотанкового оружия сейчас настолько высока, что этого недостаточно. Нынешний российский ОБТ Т-14 Армата – одно из решений. Экипаж находится в «коконе» в корпусе машины под внешней пушкой и автоматом заряжания. Значительная экономия веса без необходимости защиты членов экипажа в их собственной башне.

Помимо обеспечения системы активной защиты (APS) для определенных транспортных средств, в Стратегическом обновлении (см. Выше) также упоминается: «Будущая программа по разработке системы направленного энергетического оружия, которая может быть интегрирована в защищенные и бронированные автомобили ADF, и способны поражать бронетехнику, включая основные боевые танки ».

Такое оружие похоже на лазер, но вряд ли сможет победить ББМ в обозримом будущем. Другой вариант – «рельсовая пушка». Ни один из этих технологических прорывов; тем не менее, решит главную проблему, стоящую перед возможностью замены танка.

APS; тем не менее, может быть частью решения. Показано, что такие системы способны отражать атаки ПТУР и РПГ. Но как насчет поражающих средств с кинетической энергией? Может ли APS противостоять им, тем самым позволяя значительно снизить вес брони?

В недавнем пресс-релизе говорилось, что это возможно: «Система активной защиты« Железный кулак »Elbit Systems (APS) успешно поразила 120-мм бронебойно-оперенный снаряд для сброса (APFSDS) в условиях испытаний». Если бы это было подтверждено, это было бы действительно революционным. https://www.janes.com/defence-news/news-detail/iav-2020-elbits-iron-fist-engages-kinetic-energy-round НО… как насчет атаки сверху? Было предложено массовое использование недорогих дронов для атаки ББМ сверху. Сможет ли APS противостоять этому?

Если можно увеличить защиту и уменьшить вес, будет ли это означать, что на поле боя будущего можно будет вести огонь прямой наводкой? Один из аргументов состоит в том, что новая группа дополнительных силовых возможностей необходима для извлечения выгоды из будущих возможностей, а не для опоры на традиционные организационные структуры. Но это может быть обсуждение в другой раз.

Как уже говорилось, проблема заключается в том, как обеспечить в будущем возможность прямой огневой поддержки, которая будет; смертоносный, живучий и мобильный. Есть множество вариантов в отношении мобильности / мощности двигателя, а также в отношении огневой мощи. Суть конструкторской задачи – уменьшить вес при одновременном повышении защиты от наземных и воздушных атак. Роль APS (особенно против «атаки сверху») имеет решающее значение для живучести любой будущей бронетехники; как и необходимость структурировать будущие оперативные подразделения таким образом, чтобы можно было оказывать прямую огневую поддержку в контексте развертывания «всех вооружений».

Брюс Кэмерон (автор 19 лет прослужил в австралийских танковых войсках, успел повоевать еще во Вьетнаме).

https://cove.army.gov.au/article/the-tank-capability-the-future

Прошлогоднаяя статья на эту же тему https://uklandpower.com/2020/04/05/where-does-the-tank-go-from-here/



Количество ОБТ в мире по состоянию на 2019-й год.



Перспективнй концепт с необитаемой башней.

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