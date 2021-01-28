В Индии скоро начнется производство автомата Калашникова АК-203

28.01.2021, 2:16, Разное

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Местное предприятие намерено произвести по лицензии около 700 000 штурмовых винтовок.

Eyal Boguslavsky | 26/01/2021

The AK-203. Photo: Kalashnikov Media

Индийский финансовый сайт Economic Times сообщил в середине января, что в Нью-Дели завершается согласование совместной российско-индийской программы по производству автоматов Калашникова АК-203 калибра 7,62 мм на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в Корве, штат Уттар-Прадеш. Предприятием, по лицензии, будет выпущено около 700 тысяч винтовок.

Начальник штаба индийской армии генерал Манодж Мукунд Нараване сообщил сайту, что переговоры по производству АК-203 почти завершены. Генерал выразил надежду, что контракт будет подписан в ближайшее время, заявив, что переговоры находятся «на продвинутой стадии» и сейчас завершается согласование проекта. Ожидается, что совместное индийско-российское предприятие станет прибыльным предприятием для Индии, поскольку РФ планирует передать Индии почти все технологии для лицензионного производства АК-203. Также считается, что у компании есть неплохой экспортный потенциал.

Согласно сайту Army Recognition, АК-203, производимый Группой Калашникова, является модернизированным вариантом автомата Калашникова АК-103 калибра 7,62 мм. Оружие стреляет патронами 7,62 × 39, весит 3,8 кг без боеприпасов, имеет точность на дальности 800 метров и оснащено полимерными магазинами на 30 патронов. По сравнению со своими предшественниками, AK-203 имеет верхнюю планку Пикатинни (MIL-1913-STD) для оптических /red dot/ электронных прицелов и ствольную накладку с нижней планкой Пикатинни для тактических рукояток, лазерных указателей и фонарей, указывается на сайте.

В настоящее время индийская армия использует штурмовую винтовку INSAS (Indian Small Arms System) калибра 5,56 мм в качестве основного пехотного оружия, но войскам страны, особенно тем, которые дислоцируются в горных районах и других пересеченных местностях, требуется прочное, надежное и простое в обращении и в обслуживании огнестрельное оружие под более мощные патроны, такие как 7,62 × 39 M43 или 7,62 × 51,308 Winchester. По данным Army Recognition, АК-203 и его производные очень хорошо подходят для этой ниши.

В последние годы Калашников представил серию автоматов, предназначенных для военнослужащих, включая АК-203, стандартное пехотное оружие и 9-мм пистолет-пулемет Парабеллум Витязь-МО, которые считаются подходящими для коммандос, операторов тяжелого вооружения и офицеров.