 

В Индии скоро начнется производство автомата Калашникова АК-203

28.01.2021, 2:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Местное предприятие намерено произвести  по лицензии около 700 000 штурмовых винтовок.

Eyal Boguslavsky | 26/01/2021 

The AK-203. Photo: Kalashnikov Media

Индийский финансовый сайт Economic Times сообщил в середине января, что в Нью-Дели завершается согласование совместной  российско-индийской  программы по производству автоматов Калашникова АК-203 калибра 7,62 мм на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в Корве, штат Уттар-Прадеш. Предприятием,  по лицензии,  будет выпущено около 700 тысяч винтовок.

Начальник штаба индийской армии генерал Манодж Мукунд Нараване сообщил сайту, что переговоры по производству АК-203 почти завершены. Генерал выразил надежду, что контракт будет подписан в ближайшее время, заявив, что переговоры находятся «на продвинутой стадии» и  сейчас завершается  согласование проекта. Ожидается, что совместное индийско-российское предприятие станет прибыльным предприятием для Индии, поскольку РФ планирует передать Индии почти все технологии для лицензионного производства АК-203. Также считается, что у компании есть неплохой экспортный потенциал.

Согласно сайту Army Recognition, АК-203, производимый Группой Калашникова, является модернизированным вариантом автомата Калашникова АК-103 калибра 7,62 мм. Оружие стреляет патронами 7,62 × 39, весит 3,8 кг без боеприпасов, имеет точность на дальности 800 метров и оснащено полимерными магазинами на 30 патронов. По сравнению со своими предшественниками, AK-203 имеет верхнюю планку Пикатинни (MIL-1913-STD) для оптических /red dot/ электронных прицелов и ствольную накладку  с нижней планкой Пикатинни для тактических рукояток, лазерных указателей и фонарей, указывается  на сайте.  

В настоящее время индийская армия использует штурмовую винтовку INSAS (Indian Small Arms System) калибра 5,56 мм в качестве основного пехотного оружия, но войскам страны, особенно тем, которые дислоцируются в горных районах и других пересеченных местностях, требуется прочное, надежное и простое в обращении и  в обслуживании огнестрельное оружие под  более мощные патроны, такие  как 7,62 × 39 M43 или 7,62 × 51,308 Winchester. По данным Army Recognition, АК-203 и его производные очень хорошо подходят для этой ниши.

В последние годы Калашников представил серию автоматов, предназначенных для военнослужащих, включая АК-203, стандартное пехотное оружие и 9-мм пистолет-пулемет Парабеллум Витязь-МО, которые считаются подходящими для коммандос, операторов тяжелого вооружения и  офицеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Мнение: Слишком большая грудь приковала к инвалидному креслу

07.11 / Эксперты Роскачества проверили шоколад

01.07 / Мнение: Вброс Третьяковой пройдет безнаказанно?

06.07 / Мнение: Состояние души

17.11 / Гвен Стефани показала обручальное кольцо от Блейка Шелтона

28.09 / Тревожные люди страдают в старости от деменции и болезни Альцгеймера

31.07 / Названа стоимость празднования юбилея Андрея Григорьева-Апполонова

03.08 / Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж спустя 16 лет отношений

10.09 / Австралийский след инопланетян

05.11 / Мнение: Погоды стоят предсказанные ©

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска