Историю переписки из WhatsApp можно будет перенести в Telegram

28.01.2021, 2:12, Новости дня

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Мессенджер Telegram выпустил обновление для iOS, в котором появилась возможность переноса переписки из других сервисов, в частности из WhatsApp. Об этом говорится в описании обновленной версии приложения.

Этой функцией могут воспользоваться пользователи приложений Line и KakaoTalk.

В обновленной версии для iOS пользователи смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость для отдельных участников. Появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014-м году ее купил Facebook.

4 января WhatsApp выпустил обновление политики конфиденциальности.

“Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг”, – сказано в новых правилах.

Решение раскритиковал создатель Telegram Павел Дуров: он заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в его мессенджер. Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск призвал “использовать мессенджер Signal”.

В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

Издание The Telegraph писало, что в Telegram стали массово переходить сторонники 45 американского президента Дональда Трампа. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.

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