Эксперты: В школах появятся советники с функциями советского пионервожатого

28.01.2021, 2:06, Новости дня

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Эксперты в сфере образования считают, что введение должности советника директора школы по воспитанию положительно скажется на образовательном процессе и взаимодействии школ с общественными организациями. По их мнению, этот человек будет выполнять функции, которые в советских школах были поручены пионервожатым.

«В прошлом году президент внес дополнения в 273 ФЗ, в которых говорится об усилении воспитательной работы в школах. Ранее мало обращали внимания на процесс воспитания в школах. С приходом Сергея Сергеевича [Кравцова, главы Минпросвещения] эта деятельность активизировалась. Предложение вполне логично в плане того, что завуч по воспитательной работе есть, но очень часто в связи с оптимизацией должности эти были сокращены. Сегодня мы расширяем задачи школьной жизни. Воспитательная среда в школе должна быть создана на постоянной основе», – передает его слова «Федерал пресс».

Дамдинов отметил, что это невозможно сделать силами одних классных руководителей, нужен координатор.

«Его задачей будет не только работа внутри школы, но и взаимодействие с общественными организациями за пределами. Таких социальных партнеров у школы достаточно много. Конечно нужен человек, который бы занимался сшивкой таких организаций. Думаю, что эта должность будет близка к должности пионервожатого в советской школе. Этот человек занимался внеклассной работой. Есть вопрос с бюджетированием, кто будет это оплачивать. Нежелательно, чтобы это было из средств самого бюджета школы. Посмотрим, как этот эксперимент пройдет, будем отслеживать эту ситуацию», – отметил эксперт.

Руководитель Национального союза педагогов Наталья Шадрина позитивно оценила нововведение в школах. Она убеждена, что появление таких консультантов сможет обогатить образовательный процесс.

«Я считаю, что воспитание всегда было неотъемлемой частью школы. Потому что учитель на уроке задает нормы воспитания. Что касается введения новой должности советника по воспитанию, то это очень позитивно. Это будет влиять на эффективность всего образовательного процесса и на грамотное построение воспитательной работы. Относительно распределения функционала между замдиректора по воспитательной работе и советником каждая школа будет решать сама. У каждой школы есть свой уклад, концепция построения воспитательной программы. Я бы опиралась на опыт руководителя образовательной организации. Сейчас много вызовов в системе образования, нужно быстро реагировать на них. Школа – место становления гражданского института. Введение этой должности позволит обогатить сам образовательный процесс и даст новое дыхание системе», – сообщила педагог.

Напомним, Минпросвещения анонсировало введение с 1 марта в российских школах должности советника директора по воспитанию.