 

Суд крупно оштрафовал СМИ-иноагентов по представлению Роскомнадзора

28.01.2021, 2:06, Новости дня
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Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ-иноагентов, общая сумма штрафов составила 1,1 млн рублей, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов «Крым. Реалии» и «Фактограф», оштрафован их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Два протокола по 500 тыс. рублей, а также гендиректор организации – два протокола по 50 тыс. рублей. Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей», – говорится в сообщении.

12 января Роскомнадзор сообщал, что первые протоколы об административном правонарушении составлены в отношении восьми СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ – иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.



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