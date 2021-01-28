 

США призвали Иран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке

28.01.2021, 2:06, Новости дня
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Соединенные Штаты ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается Ирана, то президент [США Джо] Байден четко сказал, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое», – приводит слова госсекретаря Соединенных Штатов ТАСС.

Однако, по словам главы американской дипломатии, пока что «до этого еще далеко». «Иран не соблюдает соглашение по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение сделать это, вернуться к соблюдению соглашения, нам потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли он свои обязательства», – заметил Блинкен.

Накануне Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Во вторник министр иностранных дел Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.

В день инаугурации 46-го президента США Блинкен заявил, что Байден намерен добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани призвал новую администрацию США избавится от «всех черных пятен прежних четырех лет» и вернуться к выполнению ядерной сделки, пообещав, что Тегеран в ответ будет «действовать в соответствии со всеми своими обязательствами».

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.



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