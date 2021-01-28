Хватит кормить Вашингтон!!!

28.01.2021, 1:22, Разное

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Техасский законодатель хочет, чтобы вопрос о выходе штата из США было вынесен на референдум. Его сторонники говорят, что они настроены очень серьезно

Ellen Wulfhorst Jan 12, 2021

Протестующие у здания Аламо в Сан-Антонио, штат Техас, 25 апреля 2020 года. Дэйв Крини / Агентство Anadolu / Getty Images

Член Палаты представителей штата Техас Кайл Бидерманн, республиканец, говорит, что уже на этой неделе внесет законопроект о референдуме с вопросом о том, следует ли Техасу провозгласить независимость от Соединенных Штатов.

Эта идея, которая из поколения в поколение циркулировала в Техасе, сейчас, после насилия в столице США, всё более масштабно обретает зримые черты.

В то время как необоснованные заявления о фальсификациях на выборах 2020 года посеяли разногласия в стране, сторонники «Texit» настаивают на том, что это их намерение не связано с Трампом.

«Его отвергают как второстепенное явление, пока оно не удивит всех и не станет мейнстримом», – сказал Ричард Крейтнер, эксперт по отделениям. «Я думаю, это будет история 2020-х годов».

Каждую вторую субботу каждого месяца Карл Глейм приходит к месту битвы Аламо в Сан-Антонио. Он возлагает церемониальный венок в честь борьбы Техаса за независимость от Мексики в 1836 году и усилий Техаса по отделению, которые он поддерживает сегодня.

«Это не какой-то конкретный президент, политическая партия или какой-то конкретный человек, который является либо идиотом, либо нет, в зависимости от обстоятельств” – говорит Глейм, пенсионер, начавший свои ежемесячные марши в Аламо восемь лет назад.

«Мое мнение таково, – я устал от всего этого дерьма и всего, что происходит вокруг, я устал смотреть на идиотов, с которыми мы так долго имели дело в Вашингтоне», – сказал он. «К черту всё это. Мы можем добиться большего сами, здесь на месте».

Как стало известно, Texit может получить серьезный импульс на этой неделе – ожидается внесение в законодательный орган штата законопроекта, который поставит вопрос об отделении на рассмотрение избирателей на референдуме в ноябре 2021 года.

Эта идея, против которой в течение нескольких поколений боролись в Техасе, сейчас после того, как в Капитолии США злобные толпы напали на полицию и штурмовали Конгресс, в результате чего пять человек погибли, всё более масштабно обретает зримые черты. Шокирующее побоище, по-видимому, поощряемое президентом Дональдом Трампом, показало, насколько неуправляемой и жестокой является разделенная нация и как далеко могут зайти необузданные люди, чтобы отвергнуть нежелательное правление.

Республиканец, член Палаты представителей штата Кайл Бидерманн, ранее консервативный владелец хозяйственного магазина и торговец оружием, сказал не раскрывая каких-либо подробностей, что уже на этой неделе внесет законопроект о референдуме по вопросу о том, должен ли Техас провозгласить независимость от Соединенных Штатов. Сессия Законодательного собрания штата откроется 12 января.

«Федеральное правительство потеряло контроль над ситуацией и не представляет ценности техасцев», – сказал Бидерманн в комментариях по электронной почте. «Мой офис переполнен посланиями со словами поддержки не только со стороны техасцев, но и единомышленников-патриотов по всей стране».

Если его законопроект останется в силе после рассмотрения в комитетах и ​​на слушаниях, он может быть поставлен на голосование перед 150 представителями штата и 31 сенатором, которые собираются в полдень во второй вторник января в нечетные годы не более чем на 140 дней.

Однажды, для сбора средств на благотворительность, Бидерманн переоделся «педерастом Гитлером». В 2017 году он попытался опросить лидеров и группы мусульман штата об их взглядах перед встречей, которую он планировал, чтобы понять угрозу «радикального исламского терроризма в Техасе». Но, в настоящее время, неясно, не является ли его стремление к отделению полностью маргинальной идеей.

Аллен Уэст, председатель Республиканской партии Техаса, в Trump Tower в Нью-Йорке. Andrew Harnik/AP

Дровишек в костер отделения добавили недавние комментарии, сделанные Алленом Уэстом, председателем Республиканской партии штата, после того, как Верховный суд США отклонил судебный иск нескольких штатов во главе с Техасом, направленный на отмену спорных результатов президентских выборов 2020 года в четырех штатах.

«Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать Союз штатов, которые будут соблюдать Конституцию», – сказал Уэст в заявлении, опубликованном в декабре. Позже он отрицал, что выступает за отделение, и его офис не ответил на просьбу о комментарии.

В начале декабря, Раш Лимбо также высказал эту идею, заявив миллионам людей, которые слушают его национальное радио-шоу, что после оглашения результатов выборов, он видит «значительное и растущее стремление» к отделению. «Я никогда не стал бы выступать за отделение», – сказал консервативный ведущий. «Я просто повторяю то, что слышал».

Но Дэниел Миллер, который возглавляет националистическое движение Техаса, возмутился предположением о том, что растущая популярность идеи отделения связана с распространением недовольства в стране, особенно среди тех, кто упорно настаивает на том что ноябрьские выборы были украдены.

«Есть ли здесь какая-то движущая сила, которая внезапно связала это с Трампом? Абсолютно нет», – сказал Миллер. «Люди не просыпаются в один прекрасный день и не говорят:«Ну, поскольку я не добился своего на этих выборах, я внезапно хочу, чтобы Техас вышел из союза». Эти проблемы появились и проявились не в первый вторник ноября».

Точно так же он содрогается от предположения о том, что штаты-единомышленники объединятся и что его внимание сосредоточено на чем-либо, кроме независимости самого Техаса.

«С какой стати мы захотим отдать наше право на самоуправление, за которое мы так долго боролись, в руки кучке чиновников, которых мы не выбирали?»

Кампания за самоопределение предполагает создание правительства, которое «начинается и заканчивается на границах Техаса», а также освобождение от расточительной федеральной бюрократии, правил и долгов. Республика Техас была бы культурно отличной, экономически независимой и основанной на ценностях индивидуализма, предпринимательства и семьи, заявляет группа Миллера, крупнейшая сепаратистская организация штата, которая на своем веб-сайте может похвастаться более чем 390 000 «заявленных сторонников».

Жительница Остина Десси Эндрюс, которая исследовала историю Техаса и считает, что он был неконституционно присоединен к государству США, дает смешанный прогноз на отделение.

«Я не знаю, сработает ли это в наши дни», – говорит Эндрюс, которая сама ведет судебную тяжбу, утверждая, что защитные меры, принятые во время коронавируса, такие как маски и социальное дистанцирование, не являются научно обоснованными и что их введение в Техасе является неконституционным.

«У нас может быть процветающая экономика, но чтобы быть нацией, вам нужно начинать все сначала. Вы должны заключать договоры и вести торговлю с другими странами. Мы начнем с нижней ступени».

Вот где Texit ужасно похож на Брексит, говорит Ричард Крейтнер, автор книги 2020 года «Разбейте его: отделение, разделение и тайная история несовершенного союза Америки».

«Сами паломники были сепаратистами. Весь вид американского политического импульса состоит в том, чтобы отделиться», – сказал Крейтнер, отметив, что многие люди отвергли угрозы Юга о создании независимой Конфедерации как блеф в 1861 году.

«Его отвергают как второстепенное явление, пока оно не удивит всех и не станет мейнстримом». он сказал. «Я думаю, это будущая история 2020-х годов».

НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С… АЛЯСКОЙ

По словам Роберта Цая, профессора права Бостонского университета и эксперта по сецессии (отделению), разговоры о сецессии являются частью более широкого недовольства. «Людям кажется, что федеральное правительство не разделяет из жизненные ценности. Это правда, независимо от того, слева вы или справа. Вы смотрите на правительство и видите что оно ничего не может сделать, которое не может решить проблемы людей”

И это только Техас. Идея имеет множество сторонников по всей стране.

Некоторые члены Партии независимости Аляски хотят дать жителям штата возможность проголосовать за отделение и в политических разногласиях в стране видят возможность продвинуть свое дело

Согласно записям, сделанным на октябрьском съезде партии в Василле, Тим Хуит, житель Анкориджа, баллотировавшийся в прошлом году в Палату представителей штата, сказал следующее: «Мы должны быть своей собственной нацией». Он выступал против широкого круга угроз – начиная от национальной изоляции от коронавируса, обязательности использование масок и принудительных вакцинаций до «социалистов и коммунистов на улице».

«Мы должны быть честными и ставить Аляску на первое место. Мы свободолюбивый штат», – сказал он.

Флаг Техаса «Одинокая звезда». Visions of America/Getty Images

Кандидат от партии Аляски в Сенат США Джон Уэйн Хоу, который поддерживает отмену налогов в пользу системы добровольных платежей, завершил ноябрьские выборы, набрав почти 17 000 голосов, то есть чуть менее 5%.

На северо-западе континента, на побережье Тихого океана, Партия независимости Каскадии стремится превратить местный биорегион – Вашингтон, участки Орегона, Айдахо, Монтаны и Аляски, а также большую часть Британской Колумбии – в новую страну, которая будет защищать и продвигать ее уникальные интересы.

Такая концептуализация с населением около 14 миллионов человек основана на биорегионализме с общими характеристиками, такими как климат, водосбор, растения и животные, которые помогают определять системы, политику и стратегии, в частности, для повышения устойчивости и борьбы с глобальным потеплением.

Неподалеку движение Большого Айдахо и Пограничное движение штата Орегон предполагают перекраивать границы штата Айдахо, чтобы охватить сельские округа в Орегоне, а в идеале также части Калифорнии и Вашингтона, с общими интересами в области сельского хозяйства и древесины, более низкими налогами и меньшим количеством наркоманов, избалованных законами о декриминализации наркотиков.

В ноябре два округа Орегона проголосовали за, а два – против. Для реализации инициативы потребуется одобрение законодательных органов Орегона и Айдахо и Конгресса США.

В другом месте Лига Юга хочет отделения бывших государств Конфедерации, чтобы избежать «нечестивого крестового похода, в котором участвуют левые агитаторы и иностранные религии».

«Мы призываем все штаты, голосовавшие за Дональда Трампа, отделиться от штатов, законно проголосовавших за Джо Байдена. Как у политических образований, у нас нет ничего общего, – заявил Майкл Хилл на своем веб-сайте в начале декабря. Южный юридический центр по вопросам бедности, который отслеживает внутренний террор, назвал Лигу расистской группой ненависти.

По иронии судьбы, в 1960-х годах, черные националисты добивались отделения тех же южных штатов в свою пользу в качестве компенсации за рабство.

В 1960-х писатель Норман Мейлер баллотировался на пост мэра Нью-Йорка, а обозреватель Джимми Бреслин был на выборах президента городского совета, и пара выступала за отделение города, чтобы стать 51-м штатом. Мейлер получил 41 000 голосов.

Столетием ранее поддерживавший рабство мэр Нью-Йорка Фернандо Вуд предложил отделиться от Манхэттена, который в то время был вовлечен в процветающую торговлю хлопком с государствами Конфедерации.

По словам Крейтнера, в наши дни государства могут разойтись и перегруппироваться по общим интересам, подобно тому как это произошло во время пандемии коронавируса, когда группы губернаторов-единомышленников на Западе и Северо-Востоке сотрудничали для решения таких вопросов, как поставки СИЗ и эффективность вакцин.

Возвращаясь к Националистическому движению Техаса, можно напомнить как Миллер сказал, что каждый штат должен участвовать в обсуждении этих вопросов.

«Такой разговор очень важен для американского характера», – сказал он. «Любая попытка подавить этот разговор или лишить людей права голоса по нему сама по себе очень неамериканская».

«Если бы мы не чувствовали, что не сможем выиграть этот референдум, мы бы не настаивали на этом так сильно», – сказал он.