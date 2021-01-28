Портнов пытается отбелить действия силовиков на Майдане – Институт национальной памяти

28.01.2021, 1:18, Новости дня

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Министерство образования и науки Украины может подать апелляцию на решение Окружного административного суда по иску экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова об освещении событий Революции достоинства. Об этом в комментарии “Радіо Свобода” заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

“Не вызывает удивления, что бывший заместитель главы администрации президента [Украины Виктора] Януковича пытается отбелить действия, которые совершили силовики против безоружных демонстрантов, даже несмотря на то, что кадры расстрелов зафиксированы на видео и демонстрировались во многих мировых СМИ”, – сказал он.

По мнению Дробовича, несмотря на попытки одиозных чиновников отрицать очевидное, большая часть украинского общества солидарна с оценкой Революции достоинства.

“В этом решении суда есть вещи, которые вызывают удивление с процедурной точки зрения. Например, почему Министерство образования и науки должно осуществлять пересмотр учебников, ведь это функционал Института модернизации содержания образования”, – подчеркнул глава Института национальной памяти.

21 января Портнов заявил, что суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники для пятого и 11-го классов по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства.

По мнению Портнова, в школьных учебниках по истории “предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013–2014 годов”. В частности, в иске сказано, что изложение событий Революции достоинства “искажает действительные исторические события” и якобы содержит вымышленные факты.

В решении ОАСК речь идет о дополнительной экспертизе восьми учебников истории.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

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