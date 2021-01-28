“Тяжкое преступление против свободы”. Союз кинематографистов России осудил преследование Навального

28.01.2021, 1:18, Новости дня

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Попытка наказать российского оппозиционного политика Алексея Навального и его коллег за их деятельность – тяжкое преступление против свободы. Такое заявление сделал Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций России, оно опубликовано на сайте союза 25 января.

В заявлении отметили, что государственная политика в области кинематографа “направлена на выхолащивание всего острого и полемического”.

“Гражданская позиция проявляется в новой экранной форме – форме независимого документального расследования. Огромный резонанс имеют фильмы Алексея Навального и его съемочной группы “Чайка”, “Он вам не Димон” и “Дворец для Путина”. Их посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество”, – сказано в сообщении.

В союзе подчеркнули, что Навальный находится под арестом по обвинению в выдуманных правонарушениях, и потребовали его освободить.

“Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь”, – резюмировали в обращении.

Его подписали режиссеры Алексей Попогребский, Виталий Манский, Андрей Прошкин и другие. Всего в списке около 60 фамилий. Среди подписавших заявление – режиссеры, критики, киноведы, продюсеры, сценаристы и актеры.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

По состоянию на вечер 27 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало более 97 млн просмотров.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

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