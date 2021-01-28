 

Смерть роженицы в Ровно. Полиция открыла уголовное производство за неоказание помощи

28.01.2021, 1:18, Новости дня
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Ровенская полиция начала досудебное расследование за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, которое привело к смерти (ч. 3 статьи 136 Уголовного кодекса Украины). Об этом 26 января сообщил заместитель начальника управления Нацполиции Украины в Ровенской области Александр Панасюк, пишет пресс-служба НПУ.

“34-летняя женщина, которая проживала на улице Неофита Кибалюк в областном центре, в домашних условиях родила сына. В течение беременности она не состояла на медицинском учете и обратилась к медикам лишь в конце срока. Полицейские установили, что потерпевшая, как только забеременела второй раз, решила рожать дома”, – рассказали в полиции.

По информации Панасюка, во время родов кроме “духовной акушерки” с женщиной были ее муж и сестра. Акушерка находилась с роженицей в приятельских отношениях она приехала из Киева.

“В рамках досудебного расследования будет устанавливаться соучастие лиц, которые находились на тот момент в квартире и несвоевременно сообщили в учреждение здравоохранения”, – подчеркнули правоохранители.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Жительница Ровно умерла 23 января в больнице, куда ее доставили после домашних родов. По информации главврача ровенского роддома Светланы Муравской, умершая была вегетарианкой и у нее была анемия.

“По словам родственников, женщина родила в 15.15 во время домашних родов. В роддом ее доставила “скорая” в 18.20 в агонизирующем состоянии, то есть практически мертвой. Спасти ее не удалось”, – сообщила Муравская.

Полиция Ровенской области 25 января сообщила, что открыла производство по факту смерти роженицы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой “несчастный случай”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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