 

Видео: Главой Госдепа стал критик России

28.01.2021, 1:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новым главой Госдепартамента США утвержден Энтони Блинкен. Что известно о новом руководителе американской дипломатии? Как его фигура повлияет на отношения Москвы и Вашингтона? Почему Блинкен утверждает, что его дед «бежал из РФ от погромов»?

Теги: 

США
,
Россия и США
,
внешняя политика США
,
Госдеп
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Бессилие ЕС перед Венгрией и Польшей загоняет Европу в «авторитарную ловушку»

29.06 / В Кремле пожелали американцам спокойствия и гармонии

24.10 / В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Видео

24.07 / Общество: Почему США так недовольны секретным российским спутником

04.08 / Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

04.08 / Политолог объяснил провал регистрационной кампании КПРФ в Коми

30.10 / Захарова назвала чушью заявления о «вмешательстве» РФ в выборы в США

25.06 / Дипломаты рассказали, как будут спасать севший на мель российский траулер в Норвегии

30.10 / Cледующему президенту США придётся убедить союзников в надёжности «ядерного зонтика»

02.10 / ЕС расширил санкции против РФ, в Луганской области бушуют лесные пожары. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска