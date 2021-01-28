Видео: Главой Госдепа стал критик России
28.01.2021, 1:12,
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Новым главой Госдепартамента США утвержден Энтони Блинкен. Что известно о новом руководителе американской дипломатии? Как его фигура повлияет на отношения Москвы и Вашингтона? Почему Блинкен утверждает, что его дед «бежал из РФ от погромов»?
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США
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Россия и США
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внешняя политика США
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Госдеп
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Дмитрий Бавырин
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