Видео: Главой Госдепа стал критик России

28.01.2021, 1:12, Новости дня

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Новым главой Госдепартамента США утвержден Энтони Блинкен. Что известно о новом руководителе американской дипломатии? Как его фигура повлияет на отношения Москвы и Вашингтона? Почему Блинкен утверждает, что его дед «бежал из РФ от погромов»?

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Дмитрий Бавырин