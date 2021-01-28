ЕС не договорился с AstraZeneca о поставках вакцины

28.01.2021, 1:12, Новости дня

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Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио.

«Мы сожалеем в связи с отсутствием ясности по графику поставок и требуем от AstraZeneca четкий план быстрой доставки всего объема вакцины, которую мы предзаказали на первый квартал 2021 года. Мы продолжим работу с компанией, чтобы найти решение и быстро поставить вакцины гражданам ЕС. Евросоюз остается един и тверд. Контрактные обязательства должны быть выполнены», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.

Накануне глава британско-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что сбои поставок вакцины в ЕС вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Ранее AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в ЕС. Власти Германии поддержали это решение.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.