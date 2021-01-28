СПбГЭУ начал проверку после заявления профессора о том, что «Холокоста не было»

28.01.2021, 1:10, Разное

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РАНХиГС прекратит с ним сотрудничество.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) начал проверку после лекции профессора Владимира Матвеева для учителей Ленинградской области. Об этом ректор вуза Игорь Максимцев сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я занимаюсь этой проверкой. Комитет по этике нашего университета соберет все материалы. Во всяком случае, это не соответствует позиции вуза, это его мнение вообще противоречит многим вещам, особенно сегодня, в День полного снятия блокады Петербурга, это и для меня тоже оскорбительно», — отметил Максимцев.

По словам ректора, профессору может грозить увольнение.

Накануне стало известно, что профессор РАНХиГС и СПбГЭУ во время вебинара для учителей рассказал, что «Холокоста в том объеме, [о котором говорят историки], просто не было», и предложил донести эту идею до школьников.

«Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 млн жертв. Поэтому эта цифра — 6 млн — есть не что иное, как выдумка. <…> Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было», — сказал он.

Слушателями вебинара были завучи и директора школ Ленинградской области. Мероприятие прошло под эгидой регионального комитета по образованию и называлось «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица».

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