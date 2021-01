«Чикагский Вестник» №9. Перестройка по-американски

Дмитрий Якубов:

– Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Для начала у меня пара шуток для вас, дорогие друзья мои. Советский Союз продолжает удивлять своими пророчествами. Особенно, высказанные в песенной форме. Вспомним песню «Если вы однажды выйдите из дома», звучит очень современно. Потому что никто не знает, когда же мы, наконец, выйдем из дома. Вторая песня советская, которая ещё более мрачная «Всегда быть в маске – судьба моя». Надеюсь, вы помните арию Мистера Икс, в исполнении неподражаемого Георга Отса. Так что, да, «всегда быть в маске – судьба моя» и, «когда же мы выйдем из дома». Вот такие советские песни звучат у нас в домах сегодня. Но это к слову. Разговор у нас сегодня будет не о Советском Союзе и не о песнях. Приветствую, Станислав!

Станислав Вольховский:

– Привет. Это будут песни без слов.

Дмитрий Якубов:

– Да, песни без слов. Пророческие песни без слов. Дальнейшее молчание, как говорил Гамлет. Итак, дорогие друзья. Сегодня мы посвятим нашу передачу последним новостям и аналитике. И чего нам ждать от ближайшего будущего. Новость у нас следующая, связанная не с президентскими выборами, как ни странно. Наверное, эта тема несколько приелась. Тем не менее, выборы продолжаются.

Станислав Вольховский:

– Выборы продолжаются!

Дмитрий Якубов:

– Выборы продолжаются, выборы бесконечные. Как кто-то говорил, одна из причин гибели Римской империи, там были постоянные выборы, которые, в результате, разорили империю, очистили казну. Но это шутка. Не только там была эта причина.

Станислав Вольховский:

– Ещё были постоянные выборы в Польше, в старой Речи Посполитой. Там постоянно избирали короля, постоянно не могли согласиться. Там была шляхетско-боярская власть, поэтому Польша, в конце концов, и распалась.

Дмитрий Якубов:

– Её разделили на несколько частей.

Станислав Вольховский:

– Что было очень легко сделать, потому что она внутри сгнила.

Дмитрий Якубов:

– Да, была уже, к сожалению, не жизнеспособным государством. А там ещё священная Римская империя была, которая постоянно упиралась…

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– … в своих королей.

Станислав Вольховский:

– Вслед за Троцким можно перефразировать и сказать о перманентном выборном процессе. Если была перманентная революция, теперь перманентные выборы, которые никогда не кончаются.

Дмитрий Якубов:

– Итак, да, продолжим по поводу выборов, что же происходит. Недавно СNN объявил, что Трамп собирается ввести военное положение, чтобы удержаться у власти. На это наш президент тут же отреагировал и заявил, что ничего подобного он делать не будет. Интересно, что именно СNN решила ошарашить нас таким известием о готовящемся военном положении.

Другая новость, которая буквально недавно прозвучала в эфире, что сторонники Трампа всё ещё не теряют надежды оспорить результаты выборов и произойдёт это 6 января на съезде Конгресса. Правда, шансы, как утверждается, у этих людей невелики. Скорее всего, эта инициатива поддержки не получит.

Ещё была одна новость, что несколько тысяч сторонников Трампа, которые не представляют какую-то организацию, являются неформальной организацией, сами по себе эти люди существуют. Так вот, они собираются провести свою собственную альтернативную инаугурацию Трампа в день, когда будет инаугурирован товарищ Байден. Эта информация сейчас гуляет по сети, не знаю, как к ней относиться. А эта инаугурация не будет иметь никакого юридического статуса. Тем не менее, она говорит о настроениях среди людей, которые поддерживают действующего на данный момент президента Дональда Трампа.

Итак, вот такие новости: борьба за власть и Трамп. Станислав, я знаю, что у тебя есть соображения по этому поводу.

Станислав Вольховский:

– Сначала продолжим шутливый тон. Мы можем предположить, что после двух инаугураций образуются два американских президента, два американских правительства. Может быть, даже их следует называть «правительством в изгнании». Следуя популярным гипотезам, если Трамп может провести свою инаугурацию в России, то, Байден, соответственно, в Пекине, в Китае. Так у нас будет два альтернативных.

Дмитрий Якубов:

– При поддержке украинских политиков, правда?

Станислав Вольховский:

– В Киеве тоже было бы интересно для Байдена провести инаугурацию.

Дмитрий Якубов:

– И очень логично.

Станислав Вольховский:

– Может быть, он параллельно может стать президентом или гетманом Украины.

Дмитрий Якубов:

– Или Украина станет 51-ым штатом США.

Станислав Вольховский:

– Может быть, наоборот США станет еще одной областью.

Дмитрий Якубов:

– Провинцией.

Станислав Вольховский:

– Украины. Вместо Донбасса и Крыма пробрели всю Америку.

Дмитрий Якубов:

– Я бы не сказал, что это шуточная новость. На мой взгляд, это очень печальная новость. Тем более, что сейчас начинаются всё больше раздаваться голоса: «А не будет ли разделена Америка, как был в своё время разделён Советский Союз? Не появится ли два новых государства? Одно – под управлением демократа, а другое – под управлением республиканца?».

Станислав Вольховский:

– Если пойдет, как говорится, «такая пьянка», то государств может быть гораздо больше, чем два. Потому что у нас имеются и регионы, такие как: Юг, средний Запад, в котором находимся мы. Есть ещё Аляска, которая неизвестно, куда приткнётся. Может быть, назад на Родину.

Дмитрий Якубов:

– Техас, Юта, Диксиленд.

Станислав Вольховский:

– Да. Юта вообще мормонский штат, они могут быть сами по себе.

Дмитрий Якубов:

– Республика Лакота, то же самое.

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– Так что много чего есть.

Станислав Вольховский:

– Если начинается процесс, когда дробится государство, то этот процесс остановить очень трудно. Чем дальше он идёт, тем труднее его остановить конституционными методами.

Самый опасный признак, что вообще всё это начинается обсуждаться. Потому что трудно себе представить, чтобы в Америке 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад обсуждалась всерьёз ситуация, что страна может разделиться.

Дмитрий Якубов:

– Да, это абсурдная была бы ситуация, ещё даже 5 лет тому назад.

Станислав Вольховский:

– Наоборот, страна, победившая в «холодной войне», страна, называющая себя мировым гегемоном, страна, которая говорит, что они вообще – «Американский век». Теперь уже про «Американский век» не говорит вообще никто. Им бы ночь простоять, да день продержаться. Поэтому в данном случае мы имеем дело с очень опасной тенденцией, что характеризует именно процесс американской перестройки. А я неоднократно говорил, что процессы перестройки в Америке сейчас идут, очень похожи на процессы перестройки в СССР. Один из факторов, показывающий, что это именно перестройка, – это то, что идеи, прежде безумные или немыслимые, начинают в открытую обсуждаться. Более того, они не только обсуждаются, к ним выдают всяческие, якобы, обоснования. Ну, давайте развалим наше государство, это будет очень «круто».

Дмитрий Якубов:

– Посмотрим, что получится.

Станислав Вольховский:

– Будет «классно», да. В этом плане, я уже говорил о статье в журнале «Атлантик», говорил в одном из первых наших «Чикагских Вестников», где была опубликована ещё в октябре 2019 года статья известного журналиста Джеймса Фаллоуса, автора ряда политических книг и книг, связанных с мировой и с американской политикой, в том, что в падении Рима можно увидеть хорошие новости для Америки. Подзаголовок: «Почему упадок федерального правительства может быть не такая плохая вещь?»

И здесь, на аналогии с Римской империей, вернее, с её упадком, показывается, что, да, конечно, Римская империя распалась, это не очень хорошо, но зато дало импульс всяческим креативным силам. Начали развиваться различные хорошие вещи и так далее и тому подобное.

Дмитрий Якубов:

– Вспоминается Советский Союз ранний. «Революционное пораженчество», был такой интересный термин. Если нам необходимо сделать революцию, то средства все хороши и, если необходимо проиграть войну для революции, для победы социализма, мы это сделаем, мы войну проиграем ради торжества нашей власти, нашей революции.

Станислав Вольховский:

– Это тактика троцкистов, которые не являются лояльными к какому-то конкретному государству, являются лояльными идеи революции. Что хорошо для революции, то хорошо и для всего остального, хотите вы этого или нет.

Еще одна цитата из этой статьи, по-английски сначала скажу: «The removal of centralized imperial control opens the way to a sustained era of creativity”. То есть, исчезновение централизованного имперского контроля открыло дорогу к продолжительной эре креативности. Мы знаем.

Дмитрий Якубов:

– Что они там накреативили, так и хочется спросить?

Станислав Вольховский:

– Мы знаем, что это была за креативность. И точно таким же образом распад Советского Союза, конечно же, открыл ужасно креативные процессы, такие как: война, преступность, торговля людьми.

Дмитрий Якубов:

– Передел границ.

Станислав Вольховский:

– Передел границ, да.

Дмитрий Якубов:

– Передел сфер влияния. Религиозные группировки.

Станислав Вольховский:

– Когда твой дом горит, ты его поджигаешь, то сначала это очень круто, он красиво горит, головешки трескаются.

Дмитрий Якубов:

– Тепло даже немножко.

Станислав Вольховский:

– Тепло, да. Можно погреться.

Дмитрий Якубов:

– Какое-то время.

Станислав Вольховский:

– А потом открываются силы креативности. Потому что надо же где-то жить, чтобы не замерзнуть. Значит, надо как-то изыскать средства, чтобы построить этот дом. Это очень «классно», когда люди сжигают свой собственный дом.

Цитируем в этой же статье Энн-Мари-Слотер. Госпожа Слотер – не какая-то базарная торговка, не простой обычный человек, это СИО, «свинктанка», то есть института «Нью-Америка». Это то, что, по-моему, называлось «New America Foundation». Это один из обслуживающих демократов институтов исследовательских. Она говорит здесь открытым текстом: «С упадком федерального правительства вы увидите, что появятся некоторые штаты, которые достаточно большие, чтобы действовать, как страны. Начиная, конечно, с Калифорнии. Вы можете вообразить, – продолжает Слотер (кстати, очень классная фамилия – резня по-русски называется) – Техас, который работает вместе с Мексикой, новая Англия работает вместе с Канадой. И штаты верхнего среднего Запада Upper Midwest, как блок вместе с тихоокеанским северо-западом.

Дмитрий Якубов:

– Напоминает Советский Союз, правда? Всем республикам обещали просто процветание невероятное после распада СССР. Просто отойдите, просто распадитесь и Украина должна была стать второй Францией очень быстро и даже её превзойти.

Станислав Вольховский:

– Конечно. Они все потенциальные «Франции», «Швейцарии», «Японии», только дай им возможность. Да, если РФ – «тело» на части, то «руки», «ноги» и другие «органы», которые угнетает федеральный «мозг», они сразу же освободятся, начнут такое делать, такое креативить. Будет очень круто. А на самом деле смешного здесь мало. То, что мы видим, – это копия того, что происходило в Советском Союзе. И это нам говорит о том, что «Атлантик» – это достаточно элитный журнал, уважаемый, если в американских элитах бродят такие разговоры, как то, что мы видели, а это прошлый год, даже не этот год, то это значит, что там созрело решение, что в определенных случаях, и, может, даже во многих случаях, они могут для своих интересов пожертвовать единством страны. Единство страны – это не так ценно, это не то, что стоит охранять всеми силами. Ну, распадётся страна, зато у нас будут штаты почти, как государства. Очень тревожный симптом на самом деле.

Дмитрий Якубов:

– Я хочу напомнить, что рабовладельческие штаты юга – это были демократические штаты. Сейчас они как-то так поставили вопрос, что многие люди почему-то думают, что демократы к рабовладению не имели никакого отношения. Так вот, это не так, это неправда, это ложь обыкновенная.

Станислав Вольховский:

– Это искусство чёрного, то есть, африканского пиара.

Дмитрий Якубов:

– Ха, искусство африканского пиара. Да, демократические штаты поддерживали рабовладение и составляли костяк юга, который хотел отделиться и составить конфедерацию вместо федерации. Так что, дорогие друзья, у демократов большой опыт в разделении страны и ведении войны за распад.

Станислав Вольховский:

– А где вообще, в какой стране демократы не делили страну? Ведь к власти, после отречения Николая II, пришли тоже российские демократы, они себя называли демократами.

Дмитрий Якубов:

– Их поздравляли все, кому не лень. Из Англии приходили поздравительные телеграммы, из США.

Станислав Вольховский:

– И американские демократы тоже.

Дмитрий Якубов:

– Почитаешь эти телеграммы, так чуть ли не слеза умиления наворачивается на глаза.

Станислав Вольховский:

– Праздник на нашей улице!

Дмитрий Якубов:

– Да, праздник! РФ теперь – часть семьи демократических государств, вот что такое Россия. Была злая империя, а теперь мы братья, мы вас любим: «О, Россия!». Вот что такое был Февраль для них.

Станислав Вольховский:

– Должен был возникнуть шок. Ты абсолютно прав. Действительно, можно почитать, вы увидите карикатуры того времени. Это была такая радость, как будто все эти страны коллективно выиграли миллиард долларов в тогдашних деньгах.

Дмитрий Якубов:

– Иен, скорее.

Станислав Вольховский:

– Вполне возможно, да.

Дмитрий Якубов:

– В конечном итоге. Потому что деньги Российской империи они распределились очень неравномерно, но красиво.

Станислав Вольховский:

– Но красиво.

Дмитрий Якубов:

– Но красиво, по разным банкам Европы и Америки. Естественно, РФ не смогла выйти к вот этим самым Дарданеллам обещанным, если она войдёт в эту войну.

Станислав Вольховский:

– Конечно. Когда англичане что-то обещают, то сразу надо же держаться за карманы, потому что, скорее всего, они что-то в этот момент у вас из кармана вытягивают.

Дмитрий Якубов:

– Да, и оглядываться в поисках снайпера, потому что где-то уже кто-то сидит, целится в вас.

Станислав Вольховский:

– Да, или бросает вам яд в стаканчик. Им бы побеспокоится, если бы это были реальные союзники РФ то, конечно, переворот в стране важного союзника, который вместе с вами сражается с Германией, казалось, должен вызвать некое опасение, некий страх, боязнь, но этого не произошло.

Дмитрий Якубов:

– Наоборот, они высадились в Мурманской области и потребовали эту территорию себе. Они сказали: «Это теперь часть Англии».

Станислав Вольховский:

– Да, а, кстати, потом уже их приглашал сам товарищ Троцкий. Он же приглашал всех этих английских интервентов для защиты революции от немцев. Такой многовекторный товарищ Троцкий был.

Дмитрий Якубов:

– Демократы удивительные люди, очень креативные. Зачем им свергать федеральное правительство? Они итак горазды на выдумки.

Станислав Вольховский:

– Им только дай что-нибудь свергнуть, как-нибудь покреативить и тогда в стране начнется такая креативность, что скучно не будет.

Дмитрий Якубов:

– Мало не покажется. Хорошо, итак военное положение, которое обещал ввести руками Трампа СNN. Трамп тут же закричал, что ни в коем случае, ни в коем случае. Что это за военное положение? Почему возник об этом разговор? Не является ли это провокацией, чтобы подтолкнуть президента к необдуманным действиям, чтобы затем ответить на эти действия своими акциями, и привести страну к чему-то более серьёзному, катастрофическому. Этот вопрос был задан был задан очень многими. Но об этом мы поговорим уже в следующем сегменте передачи. Оставайтесь с нами! Это «Чикагский Вестник» со Станиславом Вольховским и Дмитрием Якубовым.

Дмитрий Якубов:

– И вновь здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. И обсуждаем мы с вами сегодня, как ни странно, американские выборы. Они продолжаются и продолжают удивлять. В прошлом сегменте передачи, в самом конце, мы говорили о том, что СNN объявила о том, что Трамп, якобы, собирается ввести военное положение для того, чтобы удержаться у власти. На это Трамп тут же замахал руками и сказал, что ни в коем случае этого делать не собирается.

Возможно ли, что СNN пытается спровоцировать нашего президента? И, может быть, кто-то в окружении президента является провокатором, пытаясь подтолкнуть Трампа к необдуманным действиям, на которые демократы могли бы серьезно ответить и усугубить положение республиканцев и самого президента?

Станислав Вольховский:

– Дело в том, что это не только СNN. СNN в данном случае является только рупором людей, которые его контролируют. Но, как говорится, что у трезвого на уме, то у СNN на языке. Меня больше обеспокоило то, что я смотрел в блогах всевозможных и в видео. Потому что, конечно, сторонники Трампа сегодня здесь. В особенности люди из нашего бывшего Советского Союза, русскоязычные наши блоггеры. Они, конечно, в большинстве своём хотели бы, чтобы Трамп остался у власти. Они видят все эти жуткие подтасовки. И они сохраняют надежду на то, что Трамп каким-то образом может положить конец «ползучему путчу».

Дмитрий Якубов:

– В рамках юридического поля.

Станислав Вольховский:

– В рамках юридического поля. Но в данном случае высказываются идеи, что Трамп должен каким-то образом ввести военное положение и этот вопрос. О том, что он обсуждал этот вопрос. О том, что генерал Флинн призвал к тому, чтобы Трамп каким-то образом использовал армию. Это всё накручивается. Была даже статья в «The New York Times», которая тоже описывала разговоры в окружении Трампа о том, что нужно делать. Попытки Трампа назначить, как они говорили, одного из своих юристов Сидни Пауэлл на пост специального представителя по борьбе с предвыборным подлогом. Если всё это правда, то откуда эта информация в «The New York Times»? Это значит, что кто-то в окружении Трампа сливает совершенно секретную информацию о встречах, которые там происходят. И я опасаюсь, что Трампа пытаются спровоцировать. Если бы у Трампа был способ быстро и эффективно покончить с демократическим этим «ползучим путчем», я думаю, что он бы к этому времени уже это сделал. Факт того, что он до сих пор пытался оспорить это в суде. Он, кроме своей большой и интересной речи, которую он должен был сказать через неделю после выборов, а не через месяц после этого. Кроме этого, к сожалению, республиканцы не сделали ничего. Это значит, что они не были готовы к тому, что произойдёт. Это значит, что, скорее всего, у них нет других ресурсов, чтобы каким-то образом остановить, даже, если Байден победил неправомерным путём. Они это остановить не могут. Поэтому, если будут какие-то попытки установить военное положение, то что будет, если армия не будет выполнять приказы Трампа? Мало отдать приказ, нужно, чтобы этот приказ выполнили. Если его не выполняют, значит, мятежником становишься уже ты, отдавший приказ. В данном случае у нас тоже есть исторические параллели. Мы не зря сегодня вспомнили сегодня про Февраль. Потому что после Февраля последовал мятеж генерала Корнилова в России. Когда генерала Корнилова, верного служаку, настоящего патриота страны, но человека, абсолютно не искушенного в политике, его спровоцировали и подставили. Ему предложили стать спасителем страны, спасителем Революции, выдвинуть войска, что он и сделал. А потом было объявлено, что нет, генерал Корнилов – это мятежник. И под это дело было выдано оружие Красной Гвардии, были вооружены большевики, которые потом спокойно пришли и взяли власть без особого шума и пыли.

Дмитрий Якубов:

– То есть, это была провокация.

Станислав Вольховский:

– Это была провокация, без сомнения. Керенский был в курсе этой провокации. Керенский работал и на своих масонских братьев, хозяев и на англо-американцев. И был эвакуирован в машине американского консульства. Других министров эвакуировать почему-то не стали. А Керенский был в теме. Он был одновременно членом и временного совещания Государственной Думы, которая взяла власть сразу после отречения Николая II после Февральской революции и Петросовета. Он был представлен в обоих новых органах власти. Он имел информацию, что происходило там, и там. Это был совершенно уникальный человек, от которого во многом и зависел ход событий в 17 году, почему он пошли именно таким образом. Более недавние события. Это, конечно же, ГК ЧП. Когда была спровоцирована группа советских руководителей, не особенно умных, не особенно смелых, явных сторонников Горбачёва, они все были сторонниками Горбачёва. Против Горбачёва никто тогда не высказывался. Они теперь могут говорить всё, что угодно. Тогда они являлись ревностными сторонниками Горбачёва, сторонниками перестройки. Видимо, с Горбачёвым у них была определенная договоренность, что как бы Горбачёв останется в отпуске. Они его как бы временно отодвинут по состоянию здоровья, наведут какой-то порядок, а потом Горбачёв вернётся на белом коне на свой пост. Поэтому, конечно, Янаев объявил о том, что Горбачёв всего лишь болен, а не арестован, не заточён. То есть, там был какой-то сговор, это было провокация. На самом деле, это был предлог, чтобы демократы во главе с Ельциным взяли в стране полный контроль, запретили партию. И дальше развал страны понёсся с космической скоростью, уже сделать ничего было нельзя. В этом деле кинули и Горбачёва, потому что жители США переориентировались тогда именно на Ельцина от Горбачёва, чему Горбачёв был очень удивлён. Получается, что руками якобы патриотов была осуществлена провокация.

Я опасаюсь, что, если Трамп попытается отдать приказ, который не выполнят, или же, если Вашингтон, как призывал Алекс Джонс в своём видео, призывают другие сторонники Трампа собрать людей в Вашингтон. Если в Вашингтоне, городе демократическом, городе, где демократы очень сильны, собирается огромное количество протрамповских демонстрантов, очень возможен сценарий провокации. Достаточно одного засланного провокатора, который убьёт какую-нибудь несчастную чёрную бабушку, достаточно одного засланного провокатора, который развернет знамя со свастикой или с каким-то другим нацистским символом, и всё!

Дмитрий Якубов:

– Или выстрелит.

Станислав Вольховский:

– Или выстрелит. Думаю, что это будет в комбинации. Навсегда имя Трампа свяжут с нацизмом, с фашизмом. Его просто могут арестовывать, как и других сторонников Трампа, как путчистов, как людей, которые пытаются захватить власть, как фашистов, расистов.

Дмитрий Якубов:

– И скажут, что он попытался силой остаться у власти, что он заговорщик.

Станислав Вольховский:

– И тогда будет реальная причина его посадить, реальная причина его казнить. Потому что за измену в Америке расстрельная статья, за это казнят по закону, это одна из статей, за которую можно получить смертную казнь. В данном случае для демократов это был бы очень красивый финал, если бы они могли Трампа подвести под такую статью, а заодно и полностью, я подчеркиваю, полностью запретить и начать уничтожать все американские патриотические организации. Все организации, которые каким-то образом поддерживали Трампа и начать чистку сторонников Трампа. Обычных сторонников Трампа. Мы сейчас не говорим только о политиках, это будет охота на ведьм. Американцы очень любят это развлечение. Старинный красивый обычай, охотиться на ведьм всевозможных, на тех, кого им укажут, как ведьму. Поэтому здесь это пойдет на ура, 37-ой год просто покажется пикником. Если в советском обществе, несмотря на усилия пропаганды, стукачество не считалось общественно-полезным делом, этого стеснялись, это скрывали и так далее, и тому подобное. В Америке стукачество приветствуется на всех уровнях, ему учат детей, начиная со школы. «See something say something» – есть такой лозунг, «Увидите что-то, скажите что-то». Стукачество просто.

Дмитрий Якубов:

– Норма жизни. Добродетель.

Станислав Вольховский:

– Да. Американская добродетель. Поэтому это всё пойдёт на ура. Мы видим, как даже стучат на людей, которые: «о, ужас, вышли подышать воздухом без масок». Тут же появляются самозваные какие-то полицейские-дружинники, начинают этим людям угрожать и стучать на них в полицию, даже в этом случае.

А тут это будет классно, красиво. Реально мы можем быть накануне очень большой провокации. Трампу сейчас очень сложно. Я не знаю, как он выйдет из этой тяжелейшей ситуации для него и для страны. Зависит судьба страны от того, что произойдёт. Мы бы все хотели, чтобы справедливость восторжествовала, но, если у справедливости нет средств навязать свою волю тем, кто действует несправедливо, то победа справедливости, видимо, отложится на какое-то время.

Дмитрий Якубов:

– Интересно, ты говоришь о чистке в рядах правительства, чистке республиканцев. Какая-то ирония судьбы получается. Когда-то маккартизм был такой, чистили коммунистов. Республиканцы очищали от коммунистов даже по самым выдуманным предлогам. Человек, может быть, и не был никогда коммунистом и не приносил никакого вреда Америке. Тем не менее, были какие-то подозрения, наветы. А сам Маккарти говорил: «Да, у меня нет доказательств, но ведь и Аль Капоне никогда не обвинялся по какой-то статье, но все знали, что он Аль Капоне. В результате его посадили за неуплату налогов». Вот такая была у него логика.

Не будет ли и в этот раз такая логика и у демократов? «Мы знаем, что у нас нет доказательств, что тот или иной человек имеет отношение к какому-то, якобы, мифическому заговору, но мы в этом так уверены, что нужно его арестовать».

Станислав Вольховский:

– Не надо идти за этим далеко. Маккартизм появился совсем недавно. Мы же все «знаем», что Путин «подтасовал» американские выборы 16 года, когда был избран Трамп. Мы же все знаем, что Путин «отравил» того, сего, пятого десятого. Мы же все, конечно, «знаем», что у Ирака было оружие массового уничтожения. Ой, оказывается, его не было, мы ошиблись, но тогда мы все это «знали». И нам не нужны были какие-то доказательства, кроме какой-то ампулы с ослиной мочой, которую Колин Пауэлл демонстрировал в ООН. Или белым порошком, не помню, что там конкретно было. Доказательства уже давно, как говорится в Америке, «that’s so 1990s». Устарели, то есть.

Дмитрий Якубов:

– Из прошлых веков что-то осталось.

Станислав Вольховский:

– Это несовременно – доказательства. Выборы уже не современны, как оказалось.

Дмитрий Якубов:

– «Мы верим своему сердцу».

Станислав Вольховский:

– Всегда верим. Конечно, да. В этом плане, действительно, это полетит на ура, какие нужны доказательства? Если все «знают», что Трамп – «исчадие ада». Нам покажут сюжетный ряд. Нам покажут страшных людей со свастикой, с рунами. Никто не будет разбираться, кто это такие.

Недавно было такое дело, которое сейчас заглохло. Целое лето демократы стенали, не по поводу того, что были погромы в городах, а по поводу того, что это все провоцировали какие-то мифические сторонники белого превосходства. Они очень искали крайне правое движение за вот этими всеми погромами. Кто ищет, тот всегда найдет. Обнаружили некий заговор, который должен был похитить почему-то похитить губернатора Мичигана и судить её народным судом. Это какой-то феерический идиотизм, который, я не знаю, кому в голову мог прийти. Но такой страшный заговор. И один из этих людей, все были белые страшные супрематисты, один из этих людей оказался анархистом, который Трампа терпеть не мог, у которого висели анархистские флаги. Но это уже было никому не интересно. А теперь об этой истории вообще за всей этой кутерьмой с выборами ничего не слышно. Непонятно, что там было. Они это закрыли или не закрыли. И мы тоже помним этого несчастного чёрного актёра Джусси Смоллетта, который тоже рассказал леденящую кровь историю о том, как его атаковали какие-то люди за то, что он гей, за то, что он чёрный, одели ему верёвку на шею, надавали ему синяков, но почему-то не убили, а отпустили домой в таком странном виде.

Дмитрий Якубов:

– Рассказали, кто они, наверняка.

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– Какая у них платформа, за кого они голосуют, а теперь иди домой и расскажи всю эту информацию.

Станислав Вольховский:

– Так они были оба чёрные. Чёрные и белые националисты, чёрные и белые расисты. Оказалось, что человек всё это придумал. А местная прокурор, чикагская Ким Фокс, (Cook County state attorney), она это дело хотела прикрыть, но не вышло, всё это вылезло на поверхность и в результате скомпрометировало и этого актёра, которого выперли из своего сериала и эту Ким Фокс.

В данном случае, здесь доказательства какие-то и не требуются в этой ситуации.

Дмитрий Якубов:

– Скажи, пожалуйста, вот называется цифра 6 января, когда будет Конгресс заседать, и там сторонники Трампа, как утверждается, попытаются в последний раз предпринять попытку оспорить выборы. Будет ли это действительно так или это досужие домыслы?

Станислав Вольховский:

– Они могут попытаться это сделать. Проблема в том, насколько им это удастся, насколько они смогут воплотить это в жизнь. Потому что, мы видим, что вся машина американской пропаганды, она говорит, что Байден уже победил, что он уже практически президент. И что Трамп, если он попытается что-то сделать, будет узурпатором. Это может быть в какой-то мере реальным. Мне очень трудно себе представить, что даже, сделав таким образом, они сумеют это дело как-то продавить. В данном случае такие вопросы о судьбе страны, о судьбе будущего главы государства, они обычно не решаются в судах, они обычно не решаются на выборах, они решаются в каких-то более серьезных конфликтах. И в данном случае без такого конфликта, я думаю, решения до конца не будет. Я вижу очень мало способов для Трампа без какой-то конфликтной ситуации вернуть статус-кво, то есть, заставить либо эти выборы каким-то образом переиграть, либо провести правильный подсчёт, это на самом деле очень трудно. У него очень-очень немного средств, и я не знаю, даже…

Дмитрий Якубов:

– Их становится всё меньше.

Станислав Вольховский:

– Их становится всё меньше и меньше. Мы не знаем, есть ли у него серьёзные сторонники среди американских силовиков. Потому что, просто, если они есть, то они так законспирированы, что их не видно. Антитрамповские генералы и офицеры, их видно, они даже пишут письмо в тот же журнал «Атлантик», в газеты, они все говорят, какой нехороший и страшный Трамп. Это, кстати, тоже нехороший симптом, что военные начали таким образом высказываться по политическим вопросам, а таких военных немало. В частности, генерал Мэттис, бывший министр американской обороны, как раз тот человек, который написал открытое письмо в журнал «Атлантик». Были и другие среди них. Просто это очень нехороший симптом.

Если на самом деле есть какая-то поддержка у Трампа в армии, то где эти люди? Они молчат, они никак не высказываются, они никак не дают ничего о себе понять. Если это такая крутая конспирация, то они ещё четыре года могут конспирироваться, потом выйти на поверхность и сказать: «А вот и мы». Но будет уже поздно.

Дмитрий Якубов:

– Если 20 января состоится неформальная инаугурация Трампа его сторонниками, это может быть воспринято, как попытка государственного переворота?

Станислав Вольховский:

– Да, может, если это соответствующим образом раскрутят. Потому что, когда огромное скопление людей в городе, всегда очень легко пойти на какую-то провокацию или что-то даже может случится совершенно случайно. Конечно, там, скорее всего, будет все неслучайно. Но даже случайности неизбежны. Если Трамп собирается объявлять военное положение, то тогда людей на улицах вообще быть не должно. Должны быть просто профессионалы. Люди даже просто сторонники будут путаться под ногами профессионалов, и те не будут знать «вы чьих будете». В данном случае это очень странно. Надо ли это делать? Я не уверен.

С одной стороны, я понимаю людей, которые возмущены тем, что происходит в последние несколько месяцев и хотят высказать каким-то образом своё негодование, свой протест.

С другой стороны, протест, который не проплачен олигархами, типа Сороса, не крышуется какими-то государственными институтами, как крышевались «БЛМ-овские» протесты этим летом, такие протесты трудно себе представить, что они конкретно могут решить, чего они могут добиться. Были очень большие протесты против иракской войны, которую начал президент Буш-младший в 2004 году. Большие очень протесты были, они прошли по Вашингтону и другим городам. Ничего это не решило, войну не остановило, потому что никто в Америке не будет останавливать какое-то действие просто из-за народного протеста. Опять-таки, если это не правильный протест правильных людей.

Дмитрий Якубов:

– Друзья мои, мы стоим на пороге очень серьёзных событий и дай бог, чтобы мы все их достойно пережили. Потому что второй перестройки я, конечно, уже не вынесу. Как это говорит китайское проклятье: «Чтоб ты жил в эпоху перемен». Но, с другой стороны, может, это и благословение, когда ты видишь, как появляется новый мир. Но хочется, чтобы он появлялся не на обломках старого, а как продолжение построения предыдущих поколений, как какое-то продолжение традиций. Будем надеяться, что так оно и произойдет, что здравый смысл восторжествует, несмотря ни на что. Что мы будем жить в единой стране, а не разделённой на демократов и республиканцев, мормонов, лакотчиков, диксилендцев, техасцев, ютавцев, алясковцев и так далее. Этот список может быть бесконечным. Не дай бог нам это всё увидеть, я это однажды уже видел и повтора не хочу. Эти диванные политики они просто не совсем представляют, что такое раздел государства. Тем более, такого большого и мощного, как США или, как в своё время, был Советский Союз.

Станислав Вольховский:

– Я думаю, что они даже не думают об этом.

Дмитрий Якубов:

– О своей выгоде они думают.

Станислав Вольховский:

– Цена приемлема. Если даже погибнет какое-то количество населения, ну что же. Это же не наши дети, не наши родственники.

Дмитрий Якубов:

– Это приемлемый побочный эффект, «collateral damage».

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– Приемлемый побочный эффект. Дорогие друзья, я надеюсь, что мы не станем с вами «приемлемым побочным эффектом».

Станислав Вольховский:

– Да, давайте не будем ими.

Дмитрий Якубов:

– Давайте будем людьми, давайте друг другу помогать и просто давайте пожелаем друг другу свободного сильного законного государства, где работают суды, где работает полиция, где порядок наводится, в состоянии развивать свой бизнес, не оглядываясь на мафию и «леваков».

С вами был Дмитрий Якубов и политолог Станислав Вольховский. Слушайте нас в повторе постоянно на страничке «Чикагский Вестник» в «Фейсбуке», я постоянно туда выкладываю наши со Станиславом передачи в записи. Станислав, спасибо, всего доброго.

Станислав Вольховский:

– Спасибо, будем надеяться на хорошие новости. Перед праздниками хочется чего-то светлого, хорошего. Политики нам это, конечно, не устроят, давайте устраивать друг другу праздник, давайте будем оставаться людьми – добрыми, хорошими к членам своей семьи, к своим друзьям, близким. Давайте надеяться на лучшее. Если мы все будем думать именно так, то правда всё равно победит. Ей будет трудно, но она всё равно победит, так нас учат хорошие книги, так нас учит история.

Дмитрий Якубов:

– Спасибо, Станислав и всего доброго.

Станислав Вольховский:

– Всего хорошего!