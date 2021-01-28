“ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, но каждый раз про…бывается”. В соцсетях обсуждают расследование Bellingcat о причастности ФСБ к убийству трех человек

28.01.2021, 0:24, Новости дня

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27 января расследовательская группа Bellingcat опубликовала материал о возможной причастности к убийствам трех российских граждан сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые, вероятно, участвовали в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Речь идет о журналисте Тимуре Куашеве, политике Никите Исаеве и активисте Руслане Магомедрагимове. По данным Bellingcat, в убийствах могли быть замешаны трое сотрудников ФСБ, которые фигурировали в расследовании об отравлении Навального: Константин Кудрявцев (именно с ним впоследствии говорил Навальный, представившись помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева), Иван Осипов и Алексей Александров.

Осипов (слева) и Александров. Фото: bellingcat.com

“ГОРДОН” приводит подборку мнений о новом расследовании Bellingcat.

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Bellingcat и The Insider доказали, причастность сотрудников ФСБ, отравивших Навального, к убийству трёх человек. Обыски у политических активистов и журналистов. Десятки уголовных дел, аресты, задержания. Кто там шутил, что у 2021 и 1937 один календарь? И не только календарь

— Сталингулаг (@StalinGulag) January 27, 2021

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Пользователь Dave Frenkel отмечает, что погибшие не были известны широкой публике, но тем не менее, вероятно, стали жертвами ФСБ.

Может и не бомба, но все же теперь это доказанный факт — группа из ФСБ ездит по стране и убивает людей. Обычных людей, не каких-то опасных террористов или лидеров оппозиции, а в целом никому особо не известных активистов https://t.co/DvZ3AmXfLF

— Dave Frenkel (@merr1k) January 27, 2021

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С удивлением наблюдаю за тем, что новое расследование про убийц из ФСБ не очень обсуждается. А ведь из него следует оч важный и неутешительный вывод: если они тратят средства и ресурсы на нейтрализацию людей не из «первой когорты» несогласных, значит они могут заняться каждым.

— Otari Zaharovich (@OtarikCom) January 27, 2021

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Песков завтра: Нам ничего не известно об этих гражданах.

— Инешкипаз (@ineshkipaz) January 27, 2021

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Вообще удивительный день. Менты по беспределу обыскивают ВООБЩЕ ВСЕХ ПОДРЯД, параллельно выходит расследование про то, что ФСБ может убить РАНДОМНО КОГО УГОДНО.

— так называемый наки (@michaelnacke) January 27, 2021

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Навальный, отравлен в самолете, Быков отравлен в самолете, Политковская отравлена в самолете. Исаев отравлен в поезде. Это почерк ФСБ.

— АннаРудакова (@helgaanna10) January 27, 2021

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Вообще, получается два варианта. Либо эта группа ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, НО КАЖДЫЙ РАЗ ПРОЕБЫВАЕТСЯ, либо одно из двух

— Dave Frenkel (@merr1k) January 27, 2021

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Просто из головы не выходит, если вдруг чем-то лично не понравиться Путину или Патрушеву, то к тебе приедут фсб-шники и убьют, у все подумают, что у тебя сердечный приступ в 30.

— хурас * лхе * (@limongarbage) January 27, 2021



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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