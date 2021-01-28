 

“ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, но каждый раз про…бывается”. В соцсетях обсуждают расследование Bellingcat о причастности ФСБ к убийству трех человек

28.01.2021, 0:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

27 января расследовательская группа Bellingcat опубликовала материал о возможной причастности к убийствам трех российских граждан сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые, вероятно, участвовали в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Речь идет о журналисте Тимуре Куашеве, политике Никите Исаеве и активисте Руслане Магомедрагимове. По данным Bellingcat, в убийствах могли быть замешаны трое сотрудников ФСБ, которые фигурировали в расследовании об отравлении Навального: Константин Кудрявцев (именно с ним впоследствии говорил Навальный, представившись помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева), Иван Осипов и Алексей Александров.

Осипов (слева) и Александров. Фото: bellingcat.com

“ГОРДОН” приводит подборку мнений о новом расследовании Bellingcat.

***

Bellingcat и The Insider доказали, причастность сотрудников ФСБ, отравивших Навального, к убийству трёх человек. Обыски у политических активистов и журналистов. Десятки уголовных дел, аресты, задержания. Кто там шутил, что у 2021 и 1937 один календарь? И не только календарь

— Сталингулаг (@StalinGulag) January 27, 2021

***

Пользователь Dave Frenkel отмечает, что погибшие не были известны широкой публике, но тем не менее, вероятно, стали жертвами ФСБ.

Может и не бомба, но все же теперь это доказанный факт — группа из ФСБ ездит по стране и убивает людей. Обычных людей, не каких-то опасных террористов или лидеров оппозиции, а в целом никому особо не известных активистов https://t.co/DvZ3AmXfLF

— Dave Frenkel (@merr1k) January 27, 2021

***

С удивлением наблюдаю за тем, что новое расследование про убийц из ФСБ не очень обсуждается. А ведь из него следует оч важный и неутешительный вывод: если они тратят средства и ресурсы на нейтрализацию людей не из «первой когорты» несогласных, значит они могут заняться каждым.

— Otari Zaharovich (@OtarikCom) January 27, 2021

***

Песков завтра: Нам ничего не известно об этих гражданах.

— Инешкипаз (@ineshkipaz) January 27, 2021

***

Вообще удивительный день. Менты по беспределу обыскивают ВООБЩЕ ВСЕХ ПОДРЯД, параллельно выходит расследование про то, что ФСБ может убить РАНДОМНО КОГО УГОДНО.

— так называемый наки (@michaelnacke) January 27, 2021

***

Навальный, отравлен в самолете, Быков отравлен в самолете, Политковская отравлена в самолете. Исаев отравлен в поезде. Это почерк ФСБ.

— АннаРудакова (@helgaanna10) January 27, 2021

***

Вообще, получается два варианта. Либо эта группа ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, НО КАЖДЫЙ РАЗ ПРОЕБЫВАЕТСЯ, либо одно из двух

— Dave Frenkel (@merr1k) January 27, 2021

***

Просто из головы не выходит, если вдруг чем-то лично не понравиться Путину или Патрушеву, то к тебе приедут фсб-шники и убьют, у все подумают, что у тебя сердечный приступ в 30.

— хурас * лхе * (@limongarbage) January 27, 2021


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Мнения: Трамп отстает, но выигрывает

29.07 / BI – большой нос стал причиной конфликта между кандидатами на пост сенатора от штата Джорджия

22.07 / Рубль снизился к доллару

15.08 / Сенатор США призвал остерегаться российских «зеленых человечков» в Белоруссии

04.09 / «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию

29.11 / На акциях протеста во Франции пострадали 62 полицейских

02.11 / Названы сроки сдачи первого серийного Су-57 с двигателем второго этапа

10.08 / Google оштрафовали на 1,5 млн рублей

15.10 / Роспотребнадзор призвал перейти на безналичные платежи из-за COVID-19

20.10 / Москвичка отстранена от опекунства после истязания ее мужем четырехлетней девочки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска